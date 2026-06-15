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15 de junio de 2026

DISEÑO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL OBTIENE VISACIÓN TÉCNICA DEL IND

La aprobación del Instituto Nacional de Deportes valida el diseño y emplazamiento del proyecto impulsado por el municipio, permitiendo continuar su tramitación.

FOTO REFERENCIAL (2)
La Municipalidad de Punta Arenas continúa avanzando en uno de sus proyectos de infraestructura más relevantes para el desarrollo de la ciudad. Se trata del futuro Polideportivo de Punta Arenas, cuyo diseño recibió recientemente la visación técnica del Instituto Nacional de Deportes (IND), un paso clave dentro del proceso que actualmente se desarrolla ante el Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO).
La aprobación técnica acredita que la propuesta elaborada por el municipio cumple con los estándares y requerimientos establecidos por el IND, tanto en su emplazamiento como en sus características arquitectónicas y deportivas.
"Seguimos avanzando. Este es un objetivo de la ciudad de Punta Arenas de contar con un polideportivo como tienen Puerto Natales y muchas ciudades del norte de Chile, donde en un día como hoy podamos hacer deporte, entrenar, tener cultura o conciertos. Pero también ser parte y entender que nuestra ciudad, debido a sus condiciones climáticas, requiere un espacio amplio donde miles de personas puedan reunirse para desarrollar actividades de toda índole", señaló el alcalde de la comuna, Claudio Radonich.
La autoridad agregó que este proyecto cuenta con el respaldo unánime del Concejo Municipal y que su desarrollo forma parte de una visión de largo plazo para fortalecer la infraestructura pública de Punta Arenas. "Esta visación técnica nos entrega el okey del IND para construir el polideportivo en este lugar. En un lugar que fue creado con esta vocación deportiva, donde tenemos nuestro Estadio Fiscal, el Gimnasio Fiscal y la piscina. Es como el Estadio Nacional de Santiago, donde en ese espacio que tiene muchas hectáreas se juntan muchas actividades deportivas", afirmó Radonich.
Por su parte, el director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan), Nicolás Pérez-Montt, explicó que el documento acredita que "a partir del proyecto arquitectónico que le hemos presentado, ellos estarían de acuerdo y avalan justamente nuestra intervención tanto en el lugar y con las condiciones que nosotros estamos poniendo desde el punto de vista deportivo", explicó.
El proyecto contempla la construcción de un recinto multipropósito de hasta 10 mil metros cuadrados sobre un terreno de aproximadamente 15.600 metros cuadrados entregado en comodato por el IND. El predio se ubica en calle Kuzma Slavic, entre avenida Bulnes y calle Uruguay, y considera una capacidad estimada para 5.000 espectadores.
Respecto de las próximas etapas, desde Secplan informaron que durante la primera quincena de julio se espera presentar la última respuesta a las observaciones formuladas por MIDESO. Posteriormente, el organismo dispondrá de un plazo de diez días para emitir una nueva evaluación, instancia en la que el proyecto podría tener nuevas observaciones o recibir la Recomendación Satisfactoria (RS), requisito fundamental para continuar su tramitación y avanzar hacia su futura ejecución y financiamiento.
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