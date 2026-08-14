CARABINEROS DETIENE A TRES PERSONAS POR MICROTRÁFICO DE DROGAS TRAS FISCALIZACIÓN VEHICULAR EN PUNTA ARENAS

Tres personas adultas fueron detenidas por el delito de microtráfico de drogas durante un procedimiento desarrollado por personal de la Sección Centauro de Carabineros en Punta Arenas, luego de una fiscalización vehicular realizada la tarde del jueves 13 de agosto en el marco de patrullajes preventivos efectuados en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con los antecedentes del procedimiento, el vehículo era ocupado por cuatro personas. Durante el control, los funcionarios policiales detectaron que el conductor mantenía en su poder nueve bolsas de nylon con una sustancia vegetal que, tras la prueba de campo realizada por personal especializado del OS7 de Carabineros, arrojó resultado positivo para marihuana.

La droga incautada al conductor alcanzó un peso total de 16 gramos con 800 miligramos.

Asimismo, el copiloto portaba una balanza destinada al pesaje de sustancias, elemento habitualmente utilizado en este tipo de ilícitos, mientras que una mujer adulta que viajaba en el asiento trasero mantenía otra bolsa de nylon con marihuana, la que registró un peso de 7 gramos con 700 miligramos, según el pesaje efectuado por personal policial.

En el vehículo también viajaba una adolescente, motivo por el cual Carabineros efectuó la correspondiente denuncia al Tribunal de Familia ante una eventual vulneración de sus derechos, considerando las circunstancias en que se desarrolló el procedimiento.

Como resultado de la fiscalización, los tres adultos fueron detenidos por infracción a la Ley 20.000, específicamente por el delito de microtráfico de drogas, quedando a disposición de la justicia para el control de detención y las diligencias que determine el Ministerio Público.

La evidencia incautada, consistente en la droga y la balanza de pesaje, fue puesta a disposición de los organismos competentes como parte de la investigación.