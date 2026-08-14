MBA DE LA PUCV DESTACA EVOLUCIÓN DE LA FORMACIÓN EJECUTIVA Y LOS NUEVOS DESAFÍOS DEL MERCADO LABORAL EN MAGALLANES

La formación continua, la incorporación de nuevas tecnologías y la necesidad de responder a un mercado laboral en constante transformación fueron los principales temas abordados por el director de Operaciones del MBA de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Drago Radović López, durante una entrevista concedida la mañana de este viernes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, el académico destacó el crecimiento que ha experimentado el programa de Magíster en Administración de Empresas (MBA) en la Región de Magallanes, enfatizando que cada vez más profesionales deciden compatibilizar trabajo y estudios como una estrategia para mejorar sus oportunidades laborales y enfrentar los cambios tecnológicos que vive el mundo productivo.

"Los cambios que demanda el aumento en el requerimiento de las tecnologías, la necesidad de mejores oportunidades laborales, hace que la gente cada vez se atreva más a salir de la zona de confort. O a veces es por una necesidad, pero ambas son alternativas que apuntan a que las personas busquen mejores condiciones laborales y además mayor conocimiento respecto de las nuevas tecnologías, de las nuevas formas de funcionar que tienen las empresas. Un MBA es una forma bastante positiva y además desarrollado aquí mismo en Punta Arenas, lo que ayuda a estar presencial. Este tiene la capacidad de ser híbrido y por lo tanto tú puedes estar en algún momento, si es que el trabajo no te lo permite, online y a la clase siguiente vas presencial. Yo creo que es una flexibilidad que facilita mucho la participación de las mujeres, de los hombres y de cualquier persona que necesite salir a estudiar", señaló.

Radović recordó que el MBA de la PUCV se dicta en Punta Arenas año por medio y confirmó que una nueva generación iniciará su proceso durante el segundo semestre de 2027, permitiendo nuevamente que profesionales de la región puedan acceder al programa sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

El académico sostuvo que la evolución del mercado laboral también ha modificado el perfil de quienes ingresan al posgrado, incorporando profesionales provenientes de disciplinas cada vez más diversas.

"Aquí en Punta Arenas se produce una diversidad aún mayor. Incluso hemos tenido grandes alumnos y alumnas que son, por ejemplo, psicólogos laborales. Tenemos personas que vienen del mundo de las leyes, abogados, también veterinarios y, por supuesto, profesionales de las ingenierías. Esa composición sigue estando ahí, pero ha cambiado, se ha diversificado. También ha cambiado el rango etario porque el mercado laboral está presionando por una mejora y una preparación continua. Ya no basta con el título en el pregrado; la continuidad en el posgrado te da mayor competitividad y además nuestro programa no está pensando en que salgan de su sala de clases aquí en Punta Arenas y se mantengan trabajando en Punta Arenas. ¿Por qué no irse a Dinamarca? ¿Por qué no irse a Estados Unidos, Portugal o España si así lo prefieren? No está pensado para limitar, sino todo lo contrario, está pensado para ampliar las posibilidades laborales de las personas que pasan por el programa", afirmó.

Uno de los aspectos que más destacó durante la entrevista fue el avance tecnológico que ha experimentado el programa en los últimos años, especialmente tras la pandemia, permitiendo una experiencia híbrida que, según explicó, mantiene el mismo estándar de calidad tanto para estudiantes presenciales como remotos.

"La pandemia fue la que hizo el cambio. Una de las características que tiene nuestro programa y que los alumnos valoran mucho es que tú vas a la sala de clases acá en Punta Arenas o en cualquiera de las otras sedes y la tecnología instalada es exactamente del mismo nivel. La cámara sigue al profesor mientras se desplaza físicamente en la sala, puedo hacer zoom a la pantalla o a la pizarra, y si hay alumnos de manera remota y otros presenciales no hay ningún problema en que puedan compartir, resolver sus dudas y responder una evaluación. La idea es llevar la sala de clases a donde estén, porque no necesariamente han podido salir de su puesto de trabajo, pero lo están viendo en perfectas condiciones", explicó.

Respecto del impacto que está teniendo la inteligencia artificial en la educación superior, Radović enfatizó que estas herramientas deben entenderse como un apoyo y nunca como un reemplazo del pensamiento crítico o la capacidad de análisis.

"La tecnología tiene que ser un apoyo, tiene que ser una herramienta, no debe reemplazar la capacidad de análisis. Cuando tú entras a estudiar en este tipo de programas te vas a encontrar con personas de diversos ámbitos laborales, de varias carreras distintas. Vas a tener que conformar un trabajo en equipo y entonces vas a conocer otras realidades, otras experiencias que te van a potenciar puntos de vista que antes no habías tenido disponibles. Utilizamos la tecnología, propiciamos el uso de la misma y acercamos ámbitos del conocimiento que muchas veces no son habituales en el trabajo diario", indicó.

Como ejemplo de esa integración tecnológica, mencionó el concepto de los llamados "gemelos digitales", destacando incluso que una estudiante del programa desarrolla este tipo de soluciones desde la propia Región de Magallanes.

Durante la entrevista también abordó la importancia del emprendimiento y del denominado "intraemprendimiento", es decir, la capacidad de desarrollar nuevas unidades de negocio dentro de las propias organizaciones donde trabajan los estudiantes.

"El cambio no es lo que me sorprende, sino la versatilidad que las personas alcanzan cuando empiezan a conocer mejores y nuevas formas de administrar o de llevar adelante un negocio. Antes la mayoría buscaba escalar dentro de las instituciones donde trabajaba; hoy muchos han empezado a pensar en desarrollar sus propios negocios. La idea siempre es expandir el ámbito de posibilidades que las personas tienen. A veces es más bien un empujón, mostrarles las posibilidades que existen y decirles: '¿Sabes qué? Yo sí puedo. Yo puedo emprender, yo puedo desarrollar una nueva unidad de negocios en la empresa donde actualmente trabajo'", sostuvo.

Finalmente, el director de Operaciones del MBA también destacó el rol que cumplen los Observatorios Laborales impulsados por la Subsecretaría del Trabajo, los cuales permiten levantar información sobre las necesidades reales de las empresas para orientar los procesos de capacitación y formación de capital humano.

"Los observatorios laborales son una red a lo largo de todo Chile. Se levanta la opinión de las empresas, se ve qué es lo que están necesitando para capacitar y cuáles son los cursos que debieran generarse. Se hace asistencia técnica al Sence y se les indica cuáles son los cursos que deberían licitarse porque las empresas están requiriendo ese tipo de competencias. En Magallanes hay sectores como la construcción, muy ligados a la inversión pública, que presentan fluctuaciones importantes y ese tipo de información permite orientar mejor la formación y la capacitación de las personas", concluyó.

Radović reiteró que el próximo proceso de admisión del MBA de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Punta Arenas se desarrollará durante el segundo semestre de 2027, invitando a los profesionales de Magallanes a considerar la formación de posgrado como una herramienta para ampliar sus oportunidades laborales en Chile y el extranjero.





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