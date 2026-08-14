COMUNIDADES EDUCATIVAS DE LA JUNJI DE PUNTA ARENAS COMPARTIERON “VÍNCULOS QUE NUTREN”

“Fue estupendo el encuentro. Es bueno que se concientice sobre la lactancia materna, que se hable del tema y sobre todo, que los equipos de los jardines infantiles respeten y entreguen espacios para que las mamás sigan dando leche a sus bebés”, dijo María Gajardo Jara, apoderada de la Sala Cuna Menor del establecimiento “Sueños de Infancia” de Punta Arenas, al cierre de la jornada “Promoviendo vínculos que nutren”, organizada por la Mesa de Equidad de Género de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI).







La cita tuvo lugar en los salones de la Caja de Compensación La Araucana de la capital regional, donde se reunieron decenas de personas de las distintas comunidades educativas de la institución, en el contexto de la Semana de la Lactancia Materna 2026, donde María estuvo acompañada de su hijo Vicente Mansilla Gajardo, de un año y dos meses de vida.







La primera expositora fue la matrona Lorena Galindo Sánchez, quien es supervisora de la Unidad del Paciente Crítico Neonatal del Hospital Clínico de Magallanes y asesora de lactancia. Ella calificó de “súper reconocible y valorable la iniciativa de la Mesa de Equidad de Género. Es muy importante que se generen estas instancias de conversación, educación y capacitación para todos los equipos de los establecimientos de educación, que son parte fundamental para mantener la promoción y la protección de la lactancia materna y su continuidad al ingreso a los recintos de Educación Parvularia”.







La profesional valoró la certificación de Jardines Infantiles Amigos de la Lactancia Materna (JIALMA), que otorga la Secretaría Regional Ministerial de Salud, a través de la comisión regional respectiva, a la que en 2026 se acaban de sumar las comunidades de las unidades educativas de la JUNJI, “Caperucita Roja”, “Sueños de Infancia”, “Peter Pan”, “Colores del Viento” y “Laguna Azul”, todas de Punta Arenas. Ya estaban certificados los jardines infantiles “Las Charitas” de la capital regional y “Pepita de Oro” de Porvenir. En camino a este estatus se encuentran los establecimientos “Bambi” de Punta Arenas, “Tánana” de Cabo de Hornos, “Papelucho” de Porvenir y “Copito de Nieve” de Puerto Natales.







Volviendo a Lorena Galindo, ésta considera que cuesta conseguir la certificación JIALMA. “Hay que evidenciar las actividades hechas. Para los profesionales de la salud, esta certificación genera mayor confianza. Vemos a las niñas y los niños desde que nacen, con un acompañamiento de atención primaria. Pero el nexo con la sala cuna y jardín infantil es sumamente importante. Si un recinto está avalado, brinda una confianza en la comunidad y en el equipo de salud. Y las madres reducen los niveles de ansiedad que origina la separación con las hijas e hijos”, explicó.







El trabajo de la JUNJI en Magallanes







El equipo de la unidad educativa “Caperucita Roja” compartió su experiencia en la obtención de la certificación JIALMA, a través de una exposición de las educadoras de párvulos Daniela Marais y Aylin Delgado.







Esta última manifestó que se sienten orgullosos de haber superado un desafío planteado hace años. “Es una experiencia satisfactoria que refleja el trabajo ejecutado, que se ha hecho realidad”, definió.







Aylin Delgado definió la lactancia materna como un beneficio para las niñas y los niños, que es uno de los objetivos del trabajo de todas y todos quienes se desempeñan en la JUNJI. “Velamos por el desarrollo integral, el cuidado y el respeto de los lactantes, contando con espacios seguros para que las mamás y los bebés puedan seguir con sus procesos, los que no deben ser cortados”, enfatizó.







Sobre la cita “Promoviendo vínculos que nutren”, la educadora afirmó que la iniciativa de la Mesa de Equidad de Género de la JUNJI Magallanes abre oportunidades para conocer experiencias. “Quisimos entregar lo hecho a otras personas y comunidades educativas, motivar a que continúen con los procesos de certificación, que es algo bonito y necesario para las niñas y los niños”, cerró.







La directora regional (S) de la JUNJI Magallanes, Marisol Villegas Núñez, resaltó el alcance mundial de la Semana de la Lactancia Materna, hito que para la institución es vital, en cuanto a crear entornos favorables y seguros para las familias. “La lactancia materna es un aliado para la salud y un derecho de la niñez, ya que sus beneficios tienen que ver con la nutrición, la protección inmunológica, el desarrollo integral y la prevención de enfermedades, contribuyendo al bienestar de la sociedad”, explicó.







El proceso de amamantar y el contacto directo con la piel también favorece el apego y estimula la creación de vínculos de amor y seguridad, permitiendo que las niñas y los niños afirmen su presencia como personas a través de esta interacción. Las unidades educativas de la JUNJI forman parte de la cadena efectiva de apoyo a la lactancia materna. Su vínculo con las familias permite acoger las decisiones de alimentación, recibir leche materna extraída, orientar y contribuir en la coordinación de apoyos con los centros de salud.







En la JUNJI es fundamental que las comunidades educativas, familias y ciudadanía se comprometan con el apoyo y promoción de la lactancia materna.

