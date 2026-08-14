ESPECIALISTAS EN TRAUMATOLOGÍA REFUERZAN LA ATENCIÓN DE HOMBRO, RODILLA Y CADERA EN REDSALUD MAGALLANES

La evolución tecnológica de la traumatología, el acceso a procedimientos de alta complejidad en la Región de Magallanes y la importancia de una atención integral fueron algunos de los principales temas abordados por el traumatólogo de RedSalud, Dr. Pedro Ocampo, durante una entrevista concedida la mañana de este jueves al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

El especialista explicó que desde hace cinco años forma parte del equipo de traumatólogos que viaja periódicamente desde Santiago para atender pacientes en RedSalud Magallanes, iniciativa que ha permitido acercar tratamientos que anteriormente solo estaban disponibles en grandes centros asistenciales del país.

En ese contexto, destacó el crecimiento que ha tenido la especialidad en la región gracias a la incorporación de técnicas quirúrgicas modernas.

"Lo primero que te quiero contar es que yo hago parte del grupo de viajeros de RedSalud que viajamos justamente desde hace cinco años a la región de Magallanes. Realmente estamos en RedSalud Magallanes ayudando tanto en patologías traumatológicas como otras. RedSalud ha hecho un buen esfuerzo para traernos a varios traumatólogos desde Santiago directamente. Actualmente venimos en el área de hombro, en el área de cadera y el área de rodilla."

Asimismo, explicó que la incorporación de nuevas tecnologías ha significado un cambio importante en la forma de tratar distintas lesiones.

"La globalización nos ha permitido a muchos de nosotros no solamente perfeccionar nuestros tratamientos, sino también llevarlos a lugares tan apartados como la región de Magallanes. Desde hace cinco años traíamos lo último en tecnología y lo último a la Clínica Magallanes para que los pacientes de la región se puedan beneficiar de esto. Tratamientos de última tecnología, cirugía mínimamente invasiva, con lo último que se hace inclusive a nivel mundial. Desde ese momento nosotros llegamos y hemos realizado más de 600 procedimientos de cirugía mínimamente invasiva en cadera, rodilla y hombro principalmente."

El médico detalló que uno de los principales beneficios de estas técnicas es la reducción del dolor postoperatorio y una recuperación considerablemente más rápida para los pacientes.

Como ejemplo, mencionó la cirugía del manguito rotador, una de las intervenciones que realiza con mayor frecuencia en Punta Arenas.

"En la cirugía de manguito rotador, que es la que más desarrollo yo aquí en la región, hacemos tres incisiones de menos de un centímetro, entramos, limpiamos toda la parte del tendón y lo volvemos a pegar en su sitio, todo por camaritas de menos de un centímetro. Esto hace que sea mucho menos doloroso, que sea mucho más expedita la rehabilitación y que podamos tener mucho más rápido a los pacientes en sus actividades laborales, deportivas y demás."

Durante la conversación también abordó cómo ha cambiado la relación entre médicos y pacientes gracias al acceso a la información y las nuevas tecnologías. Si bien valoró que hoy las personas lleguen mejor informadas a las consultas, advirtió que el desafío está en orientar correctamente esa información.

"El manejo de las redes sociales o la información en internet no está mal. Sin embargo, lo que también nos compete como traumatólogos es orientar ese tipo de información para que tenga la mejor calidad posible. Si uno quiere encontrar en internet puede encontrar cualquier cosa, pero la idea es orientar al paciente hacia información de alta calidad. La consulta y los canales de comunicación son fundamentales para poder orientar mucho más a estos pacientes."

Respecto a las patologías más frecuentes en Magallanes, Ocampo indicó que existen diferencias según la edad y la actividad que desarrolla cada persona. En pacientes jóvenes predominan las lesiones deportivas relacionadas con disciplinas como fútbol, pádel, running y entrenamiento físico. En trabajadores son habituales las lesiones por movimientos repetitivos o labores sobre la cabeza, mientras que en adultos mayores cobran relevancia las enfermedades degenerativas como la artrosis.

En este último punto aclaró que el desgaste articular forma parte del envejecimiento normal.

"La artrosis no es una enfermedad general, sino un estado normal del cuerpo, que es un envejecimiento del proceso degenerativo. Lo que se convierte en una enfermedad es cuando la artrosis duele. Todos tenemos algún grado de artrosis, pero cuando ya nos duele es cuando tenemos que pensar en hacer algún tipo de tratamiento."

El traumatólogo también destacó que la recuperación de un paciente no depende exclusivamente de una cirugía, sino de un trabajo conjunto con distintas especialidades.

"Lo principal claramente es la parte de traumatología y kinesiología, que son los que vamos más de la mano. Sin embargo, la parte de nutrición también tiene una parte fundamental. Psicología o psiquiatría también tienen una parte fundamental, ya que el impacto realmente de la actividad física no solo es físico, sino también mental. Tener un paciente más sano mentalmente y más físicamente nos va a dejar un paciente más sano y con menos lesiones posibles."

Añadió que la rehabilitación kinésica continúa siendo uno de los pilares fundamentales del tratamiento.

"La kinesiología es nuestra mano derecha, ya que el 90% de las lesiones, no solamente antes de algún tipo de intervención sino después de las cirugías, van a necesitar kinesiología. Muchas de estas, con solo cambiar las cargas o los ángulos de realización de los ejercicios, pueden mejorar la dolencia. Cuando uno hace la kinesiología completa logra muy buenos objetivos tanto en pacientes lesionados como en quienes recibieron algún tipo de intervención quirúrgica."

Finalmente, el especialista invitó a la comunidad a consultar tempranamente frente a dolores persistentes o lesiones, evitando la automedicación o los tratamientos basados únicamente en recomendaciones obtenidas en internet.

"Lo ideal es que cuando tengan algún tipo de dolor, algún tipo de molestia o algo, se acerquen a profesionales calificados. Tenemos la parte de cadera, rodilla, hombro, pero además muchos más profesionales en la clínica. Realmente invitarlos a hacer actividad física y a que nos visiten en la clínica para poder ayudarlos en cualquier tipo de dolencia. Venimos mensualmente la mayoría de nosotros y estamos prestos a atenderlos."



