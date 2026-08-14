INACAP DESTACA 90% DE EMPLEABILIDAD DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y APUESTA POR CARRERAS VINCULADAS A LAS NECESIDADES DE MAGALLANES

El desafío de mejorar la empleabilidad, adaptar la formación técnica a las necesidades productivas de Magallanes e incorporar nuevas herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana por la vicerrectora de INACAP Punta Arenas, Laura Álvarez Yercic, durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En medio de las cifras de empleo que registra actualmente el país y la región, Álvarez destacó que las instituciones de educación superior tienen un rol que va mucho más allá de entregar una certificación académica, planteando que uno de los principales indicadores para evaluar su trabajo debe estar relacionado directamente con las posibilidades de inserción laboral de sus egresados.

“El último informe indica que Magallanes aumentó el desempleo. Estamos en un 6,9. Y es una tendencia que nos preocupa y nos ocupa ya el indicador más crítico del éxito es la empleabilidad de nuestros titulados”, señaló la vicerrectora.

En esa línea, explicó que la formación debe responder a las necesidades reales del mercado laboral y permitir que quienes egresan puedan desempeñarse en áreas relacionadas con sus estudios y acceder a condiciones laborales que permitan justificar el esfuerzo realizado durante su proceso formativo.

“Una institución de educación superior, técnica o profesional, tiene que preocuparse primero de que los programas de estudio que imparte tengan empleo. Empleo pertinente quiere decir que las personas que además se titulan de esos programas trabajen en lo que estudiaron en cosas similares y además un empleo que tenga una renta que justifique el haber invertido tiempo y en muchos casos también dinero en estos años de formación”, sostuvo.

Plataforma de empleo busca generar 20 mil nuevos puestos de trabajo

Frente a este escenario, INACAP reforzó una alianza con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y relanzó su plataforma Emplea por Chile, iniciativa que busca conectar directamente a personas que buscan trabajo con empresas que requieren nuevos trabajadores.

Según explicó Álvarez, la herramienta nació originalmente como una bolsa laboral destinada a egresados y titulados de INACAP, pero posteriormente fue ampliada para ponerla a disposición de toda la comunidad.

“Es una plataforma que puede ser trabajando, cómo puede ser otra, pero esta es gratuita donde articulamos. Somos un puente que articula entre El Mundo de productivo, el sector productivo y las personas que están buscando empleo”, explicó.

La vicerrectora detalló que durante el año pasado la plataforma registró una importante cantidad de oportunidades laborales y actualmente cuenta con la participación de más de 17 mil empresas.

“El año pasado ya habíamos movido sobre 100000 empleos, hay más de 17000 empresas que están participando con nosotros en este portal para ofrecer puestos laborales y por lo tanto hoy día hemos relanzado esto con una meta súper clara, generar cerca de 20000 empleos nuevos”, indicó.

La herramienta, además, permite buscar ofertas laborales en distintas ciudades del país y entrega recursos destinados a mejorar las posibilidades de quienes postulan a un puesto de trabajo, incluyendo herramientas vinculadas a inteligencia artificial para la preparación de entrevistas laborales.

Álvarez también hizo un llamado a las empresas a utilizar la plataforma para publicar gratuitamente sus necesidades de contratación.

Inteligencia artificial: una herramienta que debe utilizarse con criterio

Otro de los ejes de la conversación fue la incorporación de inteligencia artificial en los procesos educativos. Para la representante de INACAP, la discusión ya no debería centrarse en si estas tecnologías deben o no ser utilizadas, sino en la manera en que pueden incorporarse responsablemente a la formación.

“Hoy día la inteligencia artificial, creo que acertarse a discutir si la vamos a utilizar o no la vamos a utilizar. Es una conversación un poco estéril. Yo creo que hay que usarla a nuestro favor, es una herramienta más y es una herramienta que tenemos que aprender a utilizar con criterio”, afirmó.

En ese sentido, explicó que INACAP está desarrollando una estrategia institucional para incorporar la inteligencia artificial tanto en la formación de estudiantes como en el trabajo de docentes y en procesos administrativos.

“La inteligencia llegó y hay que humanizarla lo más posible en términos de como dicen por ahí un superpoder usado para el bien”, manifestó.

Álvarez destacó que estas herramientas permiten ampliar el acceso al conocimiento, aunque advirtió que también es necesario desarrollar capacidades para evaluar críticamente la información que entregan.

“Nos permite acceder a infinitas fuentes de conocimiento. Pero también tenemos que aprender a despejar la paja del trigo, por decirlo de alguna manera, sabemos los sesgos. Sabemos que alucina bueno, me imagino que esto va a ir evolucionando, pero tenemos que aprender a dominar eso para que no nos engañemos de repente con los resultados que nos arroja”, señaló.

En el ámbito académico, explicó que la institución ya utiliza herramientas de inteligencia artificial para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, entre ellas plataformas que permiten realizar ejercicios, reforzar asignaturas y prepararse para evaluaciones.

Educación técnica y adaptación permanente

Durante la entrevista también se abordó el creciente protagonismo de la educación técnico-profesional frente a un mercado laboral que experimenta cambios acelerados.

Álvarez destacó que actualmente la educación técnica presenta altos niveles de empleabilidad y permite una formación de ciclo más corto, con una fuerte incorporación de tecnología y competencias vinculadas a la innovación.

“Las cifras hablan por sí solas hoy día la educación técnica está con un 90% de empleabilidad, empleabilidad pertinente. Además, es una educación de ciclo corto donde se incorporan herramientas tecnológicas que son muy necesarios hoy día para El Mundo del empleo”, afirmó.

La vicerrectora agregó que el objetivo no es solamente entregar conocimientos técnicos específicos, sino también desarrollar capacidades que permitan a los estudiantes adaptarse a las transformaciones que experimentarán sus respectivas industrias.

“Al incorporar habilidades para innovar y emprender le entregamos también a nuestros estudiantes la capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos que van a venir”, sostuvo.

En este punto, puso especial énfasis en la educación continua y en la necesidad de que los titulados mantengan una actualización permanente de sus conocimientos.

“El mensaje que le damos a los titulados es que ese es el comienzo de su proceso formativo. Dista mucho hacer el final. Algunos creen que llegaron a la meta, no es la primera posta”, explicó.

Becas para mujeres y personas mayores

La conversación también permitió conocer algunas de las iniciativas impulsadas por INACAP para ampliar el acceso a la educación superior, entre ellas las becas dirigidas a mujeres que buscan ingresar a áreas tradicionalmente masculinizadas y los programas destinados a personas mayores.

La institución cuenta con la denominada Beca Plateada, orientada a personas de entre 50 y 60 años, y la Beca Dorada, destinada a mayores de 60 años.

“Este año ingresaron cerca de 1314 personas con estas becas doradas y plateadas y aparte de apoyarlas porque obviamente uno tiene que tener las herramientas para apoyar su correcto desempeño y no es solo invitarlo, sino que también acompañarlos durante este proceso, porque queremos que les vaya bien”, relató Álvarez.

La experiencia, según explicó, también ha permitido generar un intercambio intergeneracional dentro de las salas de clases. Mientras los estudiantes más jóvenes pueden apoyar a los adultos mayores en materias relacionadas con tecnología y plataformas digitales, estos últimos aportan su experiencia laboral y de vida.

“La realidad es que tú vas a entrar a trabajar al mundo laboral el día de mañana y en una empresa conviven personas, jóvenes, personas mayores, personas con distintas trayectorias de vida y formativa, y esa es la riqueza de la sociedad que nosotros replicamos en nuestras salas de clase”, afirmó.

Una oferta académica vinculada a Magallanes

Respecto de la realidad regional, Álvarez explicó que la institución busca que su oferta académica responda directamente a las características y necesidades del territorio, trabajando con empresas, gremios y sectores productivos para determinar qué carreras y especialidades tienen mayor pertinencia.

En Magallanes, INACAP ha fortalecido áreas como logística, turismo, diseño, mecánica, mantenimiento industrial, electricidad, enfermería, gastronomía, informática y construcción, entre otras.

“Nosotros tenemos 111 oferta académica nacional y de esa oferta académica, nosotros vamos tomando las carreras que tienen, pertenecen al local”, explicó.

La vicerrectora destacó particularmente el crecimiento de la formación vinculada a logística, incluyendo tanto alternativas técnicas como profesionales, junto con el repunte del turismo tras la pandemia y el desarrollo de áreas relacionadas con el mundo digital.

“La empleabilidad es el indicador ácido del éxito de la educación superior y nosotros no podemos definir los programas de estudio que no vayan de la mano con las necesidades productivas de la región”, enfatizó.

También señaló que la actualización no se limita a crear o modificar carreras, sino que implica revisar constantemente los contenidos de los programas para responder a las transformaciones de cada sector.

“No solamente en la oferta programa de estudio, sino que es lo que los programas de estudios contienen adentro. Eso también se trabaja con la empresa, se actualiza año a año porque entendemos que obviamente. Tú no puedes dictar la misma logística que dictabas hace 5 o 7 o 10 años atrás”, concluyó.





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