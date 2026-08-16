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16 de agosto de 2026

FESTIVAL RUIDO AUSTRAL 2026 PRESENTARÁ A SEIS BANDAS DE MAGALLANES Y A SINERGIA EN PUNTA ARENAS

​El encuentro musical se realizará el sábado 29 de agosto en el Teatro Municipal José Bohr, con entrada liberada y una selección de artistas locales que buscarán representar a la región en el festival Rockódromo de Valparaíso.

SINERGIA

El Festival Ruido Austral 2026 realizará su novena edición el sábado 29 de agosto en el Teatro Municipal José Bohr de Punta Arenas, con la participación de seis bandas y solistas de Magallanes y la presentación de la banda nacional Sinergia. El evento comenzará a las 18:00 horas y tendrá entrada liberada.

Los artistas locales seleccionados son José Furia, Amanda Kurt, Ramenami, Alexideral, Inestables y Dieguín, quienes participaron previamente en el ciclo formativo de la Red Rockódromo. Sinergia será la agrupación invitada encargada de cerrar la jornada musical.

Las invitaciones para asistir al festival podrán retirarse desde el viernes 21 de agosto en la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes, ubicada en Pedro Montt 809. La entrega se realizará de lunes a viernes, entre las 10:00 y 13:00 horas y de 14:30 a 16:30 horas.

Ruido Austral forma parte de la Red Nacional de Festivales Rockódromo, iniciativa que contempla 16 certámenes públicos organizados por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En esta edición, el representante de Magallanes será seleccionado para participar en Rockódromo 2026, que se realizará los días 11, 12 y 13 de diciembre en Valparaíso, junto a artistas escogidos en las distintas regiones del país.

El último representante de Magallanes en Rockódromo fue Gaspar Luna, quien participó en la edición 2025 y posteriormente recibió una invitación para presentarse en el festival Altavoz 2026 de Bogotá, luego de que sus programadores conocieran a los artistas durante el encuentro nacional.

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