INACH PRESENTA ANTE AUTORIDADES REGIONALES PROYECTO DE REPOSICIÓN DE LA BASE ANTÁRTICA JULIO ESCUDERO Y PILOTO DE HIDRÓGENO VERDE

​En el marco del fortalecimiento del posicionamiento estratégico y científico de Chile en el Continente Blanco, el Instituto Antártico Chileno (INACH) presentó ante la Delegada Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ericka Farías Guerra, junto a los seremis de Ciencia, Oscar Olave, Economía, Francisco Birke, Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld, Energía, Marco Pinto y Subdere, Javier Labrín, los avances del proyecto de reposición de la Base Profesor Julio Escudero Guzmán, además de una innovadora iniciativa piloto de generación de Hidrógeno Verde.



La Base Escudero, ubicada en la Isla Rey Jorge y operativa de manera continua desde 1995, es el principal nodo logístico y científico de Chile en la Antártica. Tras más de tres décadas de uso bajo extremas condiciones climáticas, la propuesta busca una modernización integral que aumentará la infraestructura existente de 2.000 a 3.594 metros cuadrados. El nuevo complejo contará con cinco laboratorios de alta tecnología, módulos habitacionales para aumentar la dotación estival de 60 a 98 personas, galpones de servicios y un refugio, bajo estrictos parámetros de protección ambiental y eficiencia energética.



Al respecto, el subdirector de INACH, Andrés López Lara, destacó la relevancia de este salto de infraestructura para el soporte de la investigación en el continente polar: "En la reunión sostenida con la Delegada Presidencial y los Seremis presentamos dos proyectos fundamentales para el desarrollo del Programa Antártico Nacional: la reposición de la Base Escudero y la instalación de aerogeneradores para generar Hidrógeno Verde. La Base Escudero cuenta con más de 30 años de operación y requiere adecuarse a los estándares actuales de habitabilidad, tecnología y eficiencia energética. Pasar a más de 3.500 metros cuadrados, con nuevos laboratorios y manejo limpio de la energía, posiciona a Chile a la par del resto de las naciones en la zona y garantiza el soporte para las futuras décadas de investigación climática", afirmó.



Por su parte, la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra, valoró la iniciativa y enfatizó el impacto estratégico que representa esta inversión para la región y el país: "Como Gobierno de Chile, valoramos profundamente la presentación efectuada por el INACH. Esta iniciativa no solo responde a una necesidad técnica urgente de modernizar nuestro principal centro científico en la Isla Rey Jorge, sino que representa un pilar estratégico en la consolidación de nuestra soberanía, el impulso a la ciencia de estándar internacional y la protección de nuestro entorno polar.

Adicionalmente, que este proyecto esté respaldado por el Plan de Zonas Extremas y contemple soluciones innovadoras como el piloto de Hidrógeno Verde reafirma nuestro compromiso con el desarrollo sostenible de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena".



El proyecto, que obtuvo la aprobación ambiental en mayo pasado por parte del Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico, forma parte de la cartera del Plan de Zonas Extremas (PDZE) 2025-2035 de la Región de Magallanes, garantizando su financiamiento a través de una política pública permanente.



En cuanto a los plazos y al piloto energético paralelo, el jefe de la Unidad de Proyectos de INACH, Ricardo Faúndez Alcalde, detalló los pasos a seguir: "Proyectamos una infraestructura de 3.594 metros cuadrados amigable con el medio ambiente y con laboratorios de vanguardia. Actualmente nos encontramos formulando el perfil junto a la Dirección de Arquitectura del MOP como unidad técnica, proyectando la Recomendación Satisfactoria (R.S.) del Ministerio de Desarrollo Social para el 2027 e inicio de obras entre 2028 y 2029. Asimismo, el piloto de Hidrógeno Verde—que ingresa a evaluación ambiental y visación del Ministerio de Energía—no solo busca la descarbonización en Antártica, sino probar una tecnología con un enorme potencial de replicabilidad en localidades aisladas de la Región de Magallanes, como Puerto Toro o Pampa Guanaco".

