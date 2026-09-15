CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE TIERRA DEL FUEGO OBTIENE RECOMENDACIÓN FAVORABLE PARA SU EJECUCIÓN

La iniciativa obtuvo la Recomendación Satisfactoria (RS) este 14 de septiembre y contempla una inversión superior a los $29.547 millones. El alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada Aguilar, valoró favorablemente este avance para concretar una solución de largo plazo en materia de residuos para Tierra del Fuego.





Un importante avance alcanzó el proyecto "Construcción Centro de Gestión de Residuos Sólidos, Tierra del Fuego", luego de obtener este 14 de septiembre de 2026 la calificación RS, Recomendado Satisfactoriamente, tras el correspondiente análisis técnico-económico en el Sistema Nacional de Inversiones.





La iniciativa, identificada con el Código BIP 30387773-0, postula a su etapa de ejecución y forma parte del Plan Zonas Extremas. Su propósito es enfrentar la crítica situación existente en materia de disposición final de residuos y avanzar hacia un sistema integral que considere las distintas etapas de su manejo.

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Inversión superior a los $29 mil millones

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De acuerdo con la Ficha IDI, el proyecto presenta un costo total de M$29.547.316, equivalentes a más de $29.547 millones, con financiamiento FNDR. La mayor parte corresponde a obras civiles, con M$27.412.108, sumándose recursos para vehículos, consultorías, equipos y gastos administrativos.

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La ejecución considera instalaciones e infraestructura para la gestión de residuos, además de vehículos, equipos y equipamiento necesarios para el funcionamiento integral del sistema, desde la generación hasta la disposición final.

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Alcalde Parada valora importante avance

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El alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada Aguilar, manifestó una apreciación favorable respecto de la obtención del RS, destacando que representa un paso fundamental para seguir avanzando en una iniciativa largamente necesaria para la comuna y para el conjunto de Tierra del Fuego.

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"Recibimos con mucha satisfacción esta recomendación favorable, porque significa que estamos avanzando hacia una solución definitiva y responsable para el manejo de nuestros residuos. Es un proyecto de gran envergadura, que no solamente beneficia a Porvenir, sino también a Primavera y Timaukel, y que permitirá enfrentar con una mirada de largo plazo uno de los desafíos ambientales más importantes de nuestra provincia", señaló el jefe comunal.

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Parada agregó que este resultado permite continuar avanzando en las etapas necesarias para materializar la iniciativa, valorando el trabajo desarrollado para alcanzar su recomendación técnica y la importancia que tendrá la inversión para el desarrollo sustentable del territorio.

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"Esperamos que este importante paso se traduzca en los recursos y procesos necesarios para iniciar su ejecución. Como municipio valoramos profundamente todo avance que permita mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y proteger nuestro entorno para las futuras generaciones", agregó el alcalde.





Solución para las tres comunas de Tierra del Fuego

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El proyecto tendrá carácter intercomunal, abordando las necesidades de Porvenir, Primavera y Timaukel. El futuro sistema contempla recepción, manejo, tratamiento, valorización y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, además de residuos sólidos industriales asimilables a domiciliarios.

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Las proyecciones indican que hacia 2050 el sistema podría gestionar cerca de 21.400 toneladas anuales. Además de la disposición final, el complejo incorporará procesos que permitan recuperar y valorizar materiales mediante reciclaje y reutilización cuando las condiciones lo hagan viable.

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La iniciativa contempla una duración de 47 meses y una población beneficiaria directa estimada en 9.827 personas. El Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena figura como institución formuladora, financiera y técnica de la etapa.

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La obtención de la Recomendación Satisfactoria marca así un paso decisivo para avanzar hacia la ejecución de una de las inversiones ambientales más relevantes proyectadas para Tierra del Fuego, orientada a entregar una solución moderna y de largo plazo para el manejo y disposición final de los residuos de la provincia.