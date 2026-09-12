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12 de septiembre de 2026

ARMADA ACTIVÓ OPERATIVO POR INCENDIO DE MOTONAVE EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES

​La emergencia ocurrió durante la tarde del 11 de septiembre. Los diez tripulantes se encontraban en buenas condiciones y la embarcación fue remolcada hacia una zona de fondeo segura.

Emergencia Paso Tamar 2

Pasadas las 14:00 horas de este jueves 11 de septiembre, el Centro Coordinador de Búsqueda y Salvamento Marítimo de Punta Arenas (MRCC Punta Arenas) activó un operativo tras recibir información sobre un incendio a bordo de la motonave “Doña Mimi”, que se encontraba en el área de paso del Estrecho de Magallanes.

La emergencia fue informada a través de la Radioestación Marítima “Bahía Fairway” al Departamento de Operaciones de la Gobernación Marítima de Punta Arenas. De acuerdo con la Armada, el incendio fue controlado mediante los sistemas internos de la propia motonave y los diez tripulantes se encontraban en buenas condiciones de salud.

A través del MRCC Punta Arenas se coordinó la presencia de embarcaciones para apoyar el remolque de la motonave hacia una zona de fondeo segura. Al lugar acudieron las barcazas “Biomasa IX” y “Colchagua”, mientras la Autoridad Marítima mantuvo el monitoreo de la emergencia mediante la red de faros, radioestaciones marítimas y sistemas de comunicaciones.

El Gobernador Marítimo de Punta Arenas, capitán de Navío Litoral Francisco Arías, señaló que la prioridad fue verificar la condición de los diez tripulantes, mantener controlada la emergencia y coordinar el remolque hacia un sector seguro.

Las causas del incendio y otros antecedentes relacionados con el incidente quedaron sujetos a investigación por parte de las autoridades correspondientes.

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