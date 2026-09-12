ARMADA ACTIVÓ OPERATIVO POR INCENDIO DE MOTONAVE EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES

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La iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud contempla la incorporación del Test Inmunoquímico Fecal (FIT) para la pesquisa precoz del cáncer colorrectal, comenzando en Puerto Natales y extendiéndose progresivamente a las demás comunas de la región.
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