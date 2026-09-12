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12 de septiembre de 2026

DOJO KEN SHIN KAN MAGALLANES PARTICIPÓ EN SEMINARIO NACIONAL DE KARATE EN SANTIAGO

El encuentro reunió a más de 160 practicantes de Chile y delegaciones de Argentina y Uruguay en el Centro de Entrenamiento Olímpico.

Sensei Iván Muñoz, alumno Santiago Díaz en el ingreso al CEO

Representantes del Dojo Ken Shin Kan Magallanes de Punta Arenas participaron en el tercer seminario en homenaje al natalicio del Shikan Raúl Fernández de la Reguera Silva, realizado el sábado 5 de septiembre en el Centro de Entrenamiento Olímpico (CEO) de Santiago.

La delegación regional estuvo integrada por el sensei Iván Muñoz Sierra, cinturón negro 5° Dan, y el alumno Santiago Díaz Oyarzún, grado 4° Kyu. La actividad reunió a más de 160 practicantes de la organización, provenientes de distintas ciudades de Chile, además de delegaciones de Córdoba y San Juan, en Argentina, y Atlántida, en Uruguay.

Durante la jornada se desarrollaron distintos bloques de entrenamiento a cargo del Consejo Superior de Maestros y el Consejo Técnico. Los representantes de Magallanes participaron en trabajos relacionados con las series técnicas de la escuela, técnicas de Nage-Waza, aplicaciones de Kyusho y el análisis de Katas y Bunkais de Ryufa y Seipai.

De acuerdo con lo informado por el Dojo Ken Shin Kan Magallanes, la participación permitió a sus integrantes continuar con su proceso de formación y conocer el trabajo desarrollado por otros practicantes de la organización. El encuentro también estuvo dedicado a revisar las enseñanzas transmitidas por los maestros Akamine y Raúl Fernández de la Reguera Silva.

El próximo compromiso de la agrupación será el II Torneo Conmemorativo Shikan Raúl Fernández de la Reguera Silva, programado para el sábado 17 de octubre de 2026 en el Polideportivo de Ñuñoa. El Dojo Ken Shin Kan Magallanes proyecta participar en esta competencia junto a parte de sus alumnos.


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