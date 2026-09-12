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12 de septiembre de 2026

SANTO TOMÁS REALIZARÁ SEMINARIO SOBRE TRANSICIÓN EDUCATIVA EN MAGALLANES

La actividad se desarrollará el martes 22 de septiembre en el Auditorio de la Cruz Roja y contará con profesionales y autoridades regionales vinculadas a la educación parvularia y básica.

SEMINARIO 22-09 ÁREA DE EDUCACIÓN ST (1)

El Área de Educación de Santo Tomás realizará el seminario “Conectar para transformar: Buenas prácticas para fortalecer la transición educativa desde el jardín infantil hasta segundo básico”, jornada que se llevará a cabo el martes 22 de septiembre, a las 11:00 horas, en el Auditorio de la Cruz Roja. La actividad busca generar un espacio de diálogo sobre el tránsito de niñas y niños entre las primeras etapas de su trayectoria escolar.

La jornada contará con la participación de Silvia Pérez, profesional de Educación Inicial de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico (UATP) del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes; Juan Carlos Riveras León, secretario técnico regional de Educación Parvularia de la Dirección Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena; Sol Águila, directora de la Escuela Hernando de Magallanes; Pamela Paredes, directora del Jardín Infantil Piececitos de Niño; y Mónica Cerro, jefa Macrozonal Austral de la Agencia de Calidad de la Educación.

Los expositores abordarán sus experiencias y perspectivas sobre el acompañamiento durante este proceso educativo, considerando las particularidades del territorio y los desafíos que enfrentan las familias y las instituciones educativas de la Región de Magallanes.

La directora del Área de Educación de Santo Tomás, Nataly Panichine, invitó a la comunidad a participar de la jornada, destacando que será un espacio para compartir experiencias y conversar sobre el acompañamiento a niñas y niños durante su paso desde el jardín infantil hasta segundo básico.

El seminario está dirigido a educadoras y educadores, equipos directivos, familias y personas interesadas en la primera infancia y la educación básica. La actividad es abierta a la comunidad y se realizará este martes 22 de septiembre, a las 11:00 horas, en el Auditorio de la Cruz Roja.

LABORATORIO DE INNOVACIÓN TERRITORIAL (5)

LABORATORIO DE INNOVACIÓN TERRITORIAL REUNIÓ A SANTO TOMÁS, SECTOR PRIVADO Y EMPRENDEDORES

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