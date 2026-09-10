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10 de septiembre de 2026

EXCOMBATIENTES ARGENTINOS RECLAMARON POR RUTA COMERCIAL ENTRE CHILE Y LAS MALVINAS

Apuntan al proyecto de la naviera chilena Easter Island y la Falkland Islands Development Corporation para abrir una ruta marítima entre Punta Arenas y el archipiélago.

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Excombatientes argentinos en la guerra de 1982 por las islas Malvinas reclamaron este miércoles al Gobierno de Javier Milei que tome medidas ante la iniciativa para abrir una ruta comercial entre Chile y el archipiélago del Atlántico sur administrado por el Reino Unido y cuya soberanía reclama Argentina.

El Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (Cecim) de la ciudad bonaerense de La Plata reclamó formalmente al canciller argentino, Pablo Quirno, que cumpla con un reciente decreto de Milei en donde ordena acelerar las sanciones a empresas involucradas en actividades petroleras en Malvinas.

En concreto, el Cecim apunta al proyecto de la naviera chilena Easter Island y la Falkland Islands Development Corporation para abrir en noviembre próximo una ruta comercial marítima entre Punta Arenas y las Malvinas.

Según afirmó el Cecim en un comunicado, "el objeto de esa ruta no se agota en alimentos, vinos y repuestos".

"Se trata del cordón umbilical logístico del proyecto Sea Lion, esto es, del abastecimiento material de la usurpación y del saqueo de los hidrocarburos que yacen bajo la plataforma continental argentina", aseveraron los excombatientes.

Proyecto liderado por petrolera israelí

Liderado por la petrolera israelí Navitas, el proyecto Sea Lion se ubica a 220 kilómetros al norte de Malvinas, en un zona del Atlántico sur bajo disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.

La iniciativa, que prevé iniciar la extracción de crudo en 2028, es rechazada por Argentina, que alega que las petroleras operan bajo licencias "ilegales" concedidas por el Gobierno local isleño.

En los últimos días, el Gobierno argentino denunció penalmente a Navitas y otras cuatro petroleras e inició procedimientos administrativos contra 60 empresas y personas vinculadas con las actividades petroleras en Malvinas.

Los excombatientes, que también presentaron una denuncia judicial contra el proyecto Sea Lion, reclaman además que Quirno instruya a la embajada argentina en Chile a que presente una protesta formal ante la Cancillería chilena por la iniciativa de la ruta marítima.

Consultado por esta iniciativa, el vocero presidencial argentino, Adrián Ravier, afirmó en rueda de prensa que "Chile se comprometió a no proveer ayuda logística para la explotación de hidrocarburos en Malvinas".

Punta Arenas se ubica a unos 900 kilómetros de las islas, cuyo puerto de aprovisionamiento más cercano es Montevideo, a unos 2.000 kilómetros.

Fuente: cooperativa.cl


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