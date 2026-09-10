ROMINA REYES PRESENTA MUJERES BONDADOSAS EN PUNTA ARENAS: CUENTOS SOBRE LA LUCHA COTIDIANA POR MANTENER RELACIONES EMOCIONALES

​En el cuarto libro de la escritora chilena Romina Reyes, la frontera móvil entre el amor y la amistad es el espacio donde el deseo se manifiesta; se trata de un territorio donde la disidencia sexogenerica aparece como la norma, y la realidad se revela en su dimensión porosa, retratando una forma indeterminada de vivir las emociones.



«Quise abordar distintas relaciones emocionales desde una dimensión existencial, pero también lúdica. Observar la intimidad entre hermanas, o entre una abuela y una nieta, una hija y su madre, o dos amantes que atraviesan situaciones cotidianas. Acá a veces nos confunde quién besó a quién, buscamos responsabilidades o justificamos acciones más o menos decorosas. Esos enredos son parte de lo que quise trabajar en los cuentos que componen Mujeres bondadosas», expresó su autora.



El cuento «No entres al gallinero» está centrado en la relación simbiótica entre dos hermanas, donde ser la mayor o la menor dibuja el lugar de cada una en su mundo. En «Iniciación» se vive un duelo prolongado por la sobrevida de una abuela, mientras que los vínculos amorosos se desarrollan en cuentos como «Alexandria», «Volcanes», «Eres de oro» y «Ninoska huye». En «Mujeres bondadosas», cuento que da título al volumen, aborda el romance entre dos mujeres que esconden más de lo que comparten, en un lugar donde todas son extranjeras.



La complejidad de las relaciones humanas y las diferentes impresiones que pueden tener las personas que comparten lazos afectivos son parte del viaje que propone Mujeres bondadosas, además de la pregunta misma por la forma de la bondad.



La presentación de Mujeres bondadosas en Punta Arenas será este 16 de septiembre a las 19.00 horas, en Cooperativa Rosas Silvestres (Libertador Bernardo O'Higgins 1013, segundo piso). Las presentadoras serán Fernanda Cárdenas Márquez y Ana Marlen Guerra.









​

