FERIA DE FIESTAS PATRIAS REÚNE A EMPRENDEDORAS DEL CENTRO DE NEGOCIOS SERCOTEC EN MALL ESPACIO URBANO

​El Centro de Negocios Sercotec Punta Arenas instaló una feria de emprendimiento con motivo de Fiestas Patrias en el Mall Espacio Urbano, ubicada entre las cajas del supermercado y el gimnasio, donde 10 clientas del centro exhiben productos de joyería, aromatizantes, poleras estampadas y otros artículos, hasta el domingo 13 de septiembre.



La directora regional de Sercotec, Sabrina Garay, destacó el valor de este tipo de instancias en un período de alta actividad comercial: "estamos felices con esta feria de emprendimiento, porque sabemos que es una fecha que económicamente es muy activa, y por supuesto queremos traer también lo mejor de lo nuestro para quienes visitan el Mall Espacio Urbano. Estos espacios son súper importantes porque la gente aquí está constantemente viniendo a comprar, sobre todo ahora que vienen las Fiestas Patrias, así que está todo dado para que aproveche y compren algo de excelente calidad".



Por su parte, el seremi de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Birke, subrayó el rol del Centro de Negocios en la visibilización de los emprendimientos locales: "una de las principales funciones y objetivos que tiene el Centro de Negocios es precisamente esto, poder hacer visibles a los emprendedores. Sercotec tiene convenios con Espacio Urbano y con ZonAustral, con el propósito de generar ferias de este tipo, que cumplen la función de visibilizar, dar a conocer y mostrar los productos que se generan y se comercializan en la región".



El seremi de Gobierno, Ángel Roa, valoró la contribución de este tipo de espacios al empleo y la economía regional: "uno de los focos en los cuales nosotros estamos trabajando es en el empleo y el desarrollo económico. Cada una de estas instancias contribuye a que personas que en algún minuto estaban sin un empleo formal puedan tenerlo. Este año conseguimos más de 140.000 nuevas empresas a nivel nacional, y eso habla de que hoy día la sensación de los emprendedores es que hay una mejoría en la economía".



"Para nosotros como Centro de Negocios estas actividades son súper importantes, sobre todo para las clientas que no cuentan con local, y esta es una vitrina que en realidad les permite a ellas vender sus productos. Estamos con 10 clientes del Centro de Negocios con distintos productos, desde joyería, aromatizantes, poleras estampadas. Son todas emprendedoras formalizadas y clientes del Centro de Negocios", explicó Mary Ruiz, jefa del Centro de Negocios Punta Arenas.



Entre las expositoras está Karen Ayán, de Joyería Karen Ayán, quien elabora piezas de bisutería a partir de material reciclado: "Llevo en la bisutería como dos años. Ahora lo que más estoy enfocada es en el reciclaje de CD, todos mis productos, mis aros, son hechos de estos discos. Tengo modelos de Magallanes, de Chile, para la época, y también cosas para souvenir de la Patagonia". Ayán destacó además el respaldo del Centro de Negocios: "Doy las gracias al Centro de Negocios, a su equipo, por darme la oportunidad de tener un sello Marca Chile para mi emprendimiento, que es una mejor valoración a mi emprendimiento".



También participa Ana Isabel Riquelme, de Luminizarte, quien presenta una línea de aromas inspirada en la Patagonia: "Acá van a encontrar diversos aromas en distintos formatos: spray, aromaterapia, aromas en varilla, y una línea bien especial para estas Fiestas Patrias que está inspirada en la Patagonia".



La feria funciona de 10:30 a 20:30 horas hasta el domingo 13 de septiembre, en el Mall Espacio Urbano de Punta Arenas.

