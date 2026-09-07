MÁS PREVENCIÓN Y FISCALIZACIÓN: POLICÍA MARÍTIMA REFUERZA CONTROLES EN TIERRA DEL FUEGO DURANTE 2026

Una mayor presencia en terreno y el fortalecimiento de las fiscalizaciones preventivas han marcado durante 2026 el trabajo de la Capitanía de Puerto de Tierra del Fuego, que ha reforzado su rol de Policía Marítima en los puntos estratégicos de la provincia, particularmente en torno al sistema de conectividad marítima.





Las cifras reflejan este incremento operacional. Durante todo el año 2025 se efectuaron 216 controles de identidad, mientras que en lo que va del año 2026 ya se contabilizan 461, es decir, más del doble de los realizados el año anterior. A ello se suman 121 fiscalizaciones a naves y nueve personas detenidas en 2026. Entre los procedimientos desarrollados este año se registran, además, un decomiso de sustancias estupefacientes, un caso por contrabando y un decomiso por infracción a la Ley General de Pesca y Acuicultura.





El ferry, punto estratégico para la prevención

​



Uno de los principales énfasis de la Autoridad Marítima durante el presente año ha sido aumentar la presencia preventiva de de la Policía Marítima a bordo del ferry de conectividad de Tierra del Fuego. Por su relevancia para el desplazamiento de habitantes, pasajeros, vehículos y mercancías, la conectividad marítima constituye un punto estratégico para desarrollar acciones preventivas y fiscalizaciones que permitan detectar oportunamente eventuales infracciones o ilícitos.

​



El objetivo, sin embargo, va más allá de reaccionar frente a la comisión de un delito. La estrategia apunta principalmente a la prevención mediante una presencia visible y permanente, que refuerza la sensación de seguridad y reduce las oportunidades para la ocurrencia de hechos ilícitos.





Una tarea que se desarrolla entre instituciones

​



La particular condición geográfica de Tierra del Fuego vuelve especialmente relevante la coordinación entre los distintos organismos públicos presentes en el territorio. Por ello, la Capitanía de Puerto ha fortalecido durante el año 2026 el trabajo interagencial, desarrollando acciones y fiscalizaciones junto a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Carabineros de Chile, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).





Esta coordinación permite que cada organismo aporte sus atribuciones y capacidades especializadas, generando controles más integrales y una respuesta conjunta frente a situaciones que puedan afectar la seguridad de la comunidad o involucrar infracciones a la legislación vigente.

​

Coordinación con la PDI para localizar prófugos de la justicia

​



Dentro de este trabajo conjunto, ha adquirido especial relevancia la coordinación entre la Policía Marítima y la Policía de Investigaciones, particularmente para apoyar la localización y detención de personas que mantienen órdenes judiciales pendientes o se encuentran prófugas de la justicia. Los controles efectuados en los puntos asociados a la conectividad de la isla contribuyen a esa labor, transformando la presencia preventiva en una herramienta adicional para el cumplimiento de las resoluciones emanadas de los tribunales.





Además de las detenciones realizadas dentro de la provincia, este trabajo coordinado entre la PDI y las autoridades marítimas de Punta Arenas y Tierra del Fuego permitió detener a cuatro personas en tránsito de Porvenir a Punta Arenas.

Binomios caninos en fiscalizaciones

​



Otra de las medidas implementadas corresponde a las fiscalizaciones sorpresivas con apoyo de binomios caninos especializados, principalmente como herramienta preventiva frente al eventual ingreso o transporte de sustancias estupefacientes. Estos operativos se desarrollan sobre pasajeros, vehículos y carga, dentro del ámbito de las atribuciones de las instituciones participantes, complementando las capacidades de fiscalización y aumentando la efectividad de los controles.





Precisamente, durante el presente año estas acciones fiscalizadoras permitieron registrar un procedimiento con decomiso de estupefacientes, que se suma a los casos por contrabando y a las infracciones vinculadas a la normativa pesquera.

​



"La prevención comienza con nuestra presencia en terreno"

​



La estrategia continuará orientada a mantener una presencia activa de la Autoridad Marítima y a profundizar la coordinación con las instituciones que cumplen funciones fiscalizadoras y policiales en la provincia. Así lo señaló el Capitán de Puerto de Tierra del Fuego, Teniente Primero Francisco Morales Muñoz:





"Nuestro principal objetivo es la prevención. La presencia de la Policía Marítima en los puntos de conectividad, sumada al trabajo coordinado con las demás instituciones del Estado, nos permite anticiparnos a situaciones que puedan afectar la seguridad de nuestra comunidad. Tierra del Fuego presenta características geográficas particulares y eso hace indispensable trabajar de manera coordinada, permanente y en terreno."

​



El fortalecimiento de los controles, las fiscalizaciones sorpresivas y el trabajo interagencial forman parte de una estrategia que busca que la comunidad perciba una Autoridad Marítima cercana, presente y activa, que no sólo reacciona ante hechos consumados, sino que trabaja principalmente para prevenirlos.

​



Con este enfoque, la Capitanía de Puerto de Tierra del Fuego continuará reforzando durante el 2026 su labor como Policía Marítima, manteniendo la presencia fiscalizadora y la cooperación interagencial como herramientas fundamentales para contribuir a la seguridad y tranquilidad de quienes habitan y transitan por la provincia.