CADEM: 71% CREE QUE ARGENTINA TIENE PRETENSIONES TERRITORIALES SOBRE EL ESTRECHO DE MAGALLANES

​La encuesta Plaza Pública Cadem dio a conocer sus resultados correspondientes a la primera semana de septiembre.



En el sondeo, el 40% de los encuestados respondió que considera que Argentina es un enemigo de Chile, mientras que el 36% la considera un aliado.

Luego de la controversia que generaron los dichos del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, quien afirmó que “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía” del país trasandino, el 71% estima que Argentina no respeta la soberanía de Chile y tiene pretensiones territoriales sobre el Estrecho de Magallanes.

Sobre el debate que generó este tema, el 47% opina que el Presidente José Antonio Kast manejó mal la situación, mientras que el 44% dice que lo hizo bien.

Aprobación al gobierno de Kast y contingencia nacional

Durante la primera semana de septiembre, el 36% (+2 pts.) aprueba la gestión del Presidente José Antonio Kast, mientras que el 60% (-1 pto.) la desaprueba.

Respecto de las amenazas de muerte contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White, el 94% respondió que es muy grave que organizaciones criminales amenacen o intenten atentar contra una autoridad elegida democráticamente, mientras que el 86% cree que estas situaciones pueden intimidar a otras autoridades.

Por otro lado, el 92% (+1 pto.) está de acuerdo con prohibir el uso de celulares en las salas de clases y el 75% está de acuerdo con hacerlo durante toda la jornada escolar. Además, el 92% (+4 pts.) considera que las redes sociales deberían estar prohibidas para los menores de 13 años, mientras que el 67% (-2 pts.) opina lo mismo para los menores de 16 años.

Fuente: cnnchile.com



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