Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

7 de septiembre de 2026

CADEM: 71% CREE QUE ARGENTINA TIENE PRETENSIONES TERRITORIALES SOBRE EL ESTRECHO DE MAGALLANES

Sobre el debate que generó este tema, el 47% opina que el Presidente José Antonio Kast manejó mal la situación, mientras que el 44% dice que lo hizo bien.

estrechomagallanes

​La encuesta Plaza Pública Cadem dio a conocer sus resultados correspondientes a la primera semana de septiembre.

En el sondeo, el 40% de los encuestados respondió que considera que Argentina es un enemigo de Chile, mientras que el 36% la considera un aliado.

Luego de la controversia que generaron los dichos del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, quien afirmó que “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía” del país trasandino, el 71% estima que Argentina no respeta la soberanía de Chile y tiene pretensiones territoriales sobre el Estrecho de Magallanes.

Sobre el debate que generó este tema, el 47% opina que el Presidente José Antonio Kast manejó mal la situación, mientras que el 44% dice que lo hizo bien.

Aprobación al gobierno de Kast y contingencia nacional

Durante la primera semana de septiembre, el 36% (+2 pts.) aprueba la gestión del Presidente José Antonio Kast, mientras que el 60% (-1 pto.) la desaprueba.

Respecto de las amenazas de muerte contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White, el 94% respondió que es muy grave que organizaciones criminales amenacen o intenten atentar contra una autoridad elegida democráticamente, mientras que el 86% cree que estas situaciones pueden intimidar a otras autoridades.

Por otro lado, el 92% (+1 pto.) está de acuerdo con prohibir el uso de celulares en las salas de clases y el 75% está de acuerdo con hacerlo durante toda la jornada escolar. Además, el 92% (+4 pts.) considera que las redes sociales deberían estar prohibidas para los menores de 13 años, mientras que el 67% (-2 pts.) opina lo mismo para los menores de 16 años.

Fuente: cnnchile.com



cancillermackenna

"ES UN PROYECTO ENTRE PRIVADOS": CANCILLER POR ACUERDO COMERCIAL ENTRE MALVINAS Y PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CADEM: 71% CREE QUE ARGENTINA TIENE PRETENSIONES TERRITORIALES SOBRE EL ESTRECHO DE MAGALLANES

Leer Más

Sobre el debate que generó este tema, el 47% opina que el Presidente José Antonio Kast manejó mal la situación, mientras que el 44% dice que lo hizo bien.

Sobre el debate que generó este tema, el 47% opina que el Presidente José Antonio Kast manejó mal la situación, mientras que el 44% dice que lo hizo bien.

estrechomagallanes
nuestrospodcast
1

FOSIS INVIERTE MÁS DE $108 MILLONES PARA APOYAR A 87 EMPRENDEDORES DE PUNTA ARENAS

arcanovios gift
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
Camara Chilena
El Aguila Feria
YOPPERN NUEVO 336x336
estrechomagallanes

CADEM: 71% CREE QUE ARGENTINA TIENE PRETENSIONES TERRITORIALES SOBRE EL ESTRECHO DE MAGALLANES

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
Camara Chilena
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
ENTREGA CARTA

ANFUSENDA ENTREGA CARTA AL PRESIDENTE KAST Y PLANTEA PREOCUPACIÓN POR EL FUTURO DE SENDA

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
PAX
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
senadorbianchi

“TENEMOS QUE GENERAR AQUÍ UN POLO DE DESARROLLO”: SENADOR BIANCHI APUNTA AL ESTRECHO COMO EJE ESTRATÉGICO PARA MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.