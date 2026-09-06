INIA KAMPENAIKE IMPULSA COOPERACIÓN BINACIONAL PARA ABORDAR EXPANSIÓN DE HIERACIUM EN LA PATAGONIA AUSTRAL

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), a través de su Centro Regional INIA Kampenaike, liderará en Chile un proyecto de cooperación científica con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina para abordar la expansión de especies de Hieracium en la Patagonia Austral, particularmente Hieracium pilosella.

La iniciativa, denominada “Red Binacional Argentina–Chile para el Monitoreo, la Investigación Aplicada y el Fortalecimiento de Capacidades para el Manejo Adaptativo de Hieracium spp. en la Patagonia Austral”, fue incorporada al VIII Programa Bilateral de Cooperación 2026–2028, aprobado durante la VIII Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica entre ambos países, realizada el 28 de agosto en Buenos Aires.

El proyecto tendrá una duración de 24 meses e incluye seis misiones técnicas binacionales, tres en Argentina y tres en Chile, además de talleres, intercambio de información, elaboración de un diagnóstico común y definición de lineamientos para abordar la presencia de estas especies en la Patagonia Austral.

La expansión de Hieracium, especialmente H. pilosella, genera preocupación por sus efectos sobre la composición de la vegetación, la productividad de los pastizales y la biodiversidad. Frente al carácter transfronterizo de esta problemática, la iniciativa busca integrar los antecedentes desarrollados en Magallanes con la experiencia existente en Argentina y establecer una red de colaboración científica entre ambos países.

La directora de INIA Kampenaike, Claudia Mc Leod, señaló que la aprobación del proyecto permitirá vincular el trabajo desarrollado en la región con iniciativas de cooperación científica con Argentina. En tanto, el investigador Erwin Domínguez, responsable de la ejecución nacional, destacó que uno de los objetivos es generar un diagnóstico binacional y compartir información, metodologías y capacidades para mantener la colaboración más allá de los dos años de ejecución.

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