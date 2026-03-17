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17 de marzo de 2026

CON EL APOYO DE FIA CARNE DE GUANACO AVANZA COMO ALTERNATIVA COMERCIAL EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

En Puerto Natales, Punta Arenas y Porvenir se realizaron talleres con autoridades regionales, representantes del sector agropecuario y actores de la cadena de valor, para evaluar el desarrollo de la carne de guanaco como alternativa productiva sustentable en la región.

magallanesguanaco

La Región de Magallanes se caracteriza por una economía basada principalmente en la explotación de hidrocarburos -gas y petróleo-, la pesca y acuicultura, la ganadería ovina y un turismo en creciente expansión. En este contexto, la agencia FIA (Fundación para la Innovación Agraria) del Ministerio de Agricultura, identificó en la comercialización de la carne de guanaco una nueva oportunidad productiva para la región.

Para avanzar en esta propuesta fue clave recoger la visión de actores relevantes de la región mediante una serie de talleres participativos, ejecutados por INIA Kampenaike con el apoyo FIA. Estas actividades forman parte de la iniciativa “Consultoría Regional para la Innovación en el Posicionamiento Comercial de la Carne de Guanaco como Estrategia de Diversificación y Mitigación Climática en Magallanes”.

En las jornadas se recopiló información clave que servirá de base para construir una propuesta consensuada para el desarrollo y posicionamiento del guanaco en la región. En ellas se abordaron temas concretos para el desarrollo de esta cadena de valor, como los desafíos para la faena y comercialización del guanaco, las oportunidades de mercado para productos como cortes frescos, charcutería o preparaciones gourmet. También se vislumbró la necesidad de avanzar en modelos de manejo que permitan compatibilizar el aprovechamiento productivo con la conservación de la especie, resguardando sus poblaciones y el equilibrio de los ecosistemas donde habita

DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA PARA MAGALLANES

Francisco Sales, investigador de INIA Kampenaike y coordinador de la iniciativa, explicó que los talleres desarrollados en Punta Arenas, Última Esperanza y Tierra del Fuego han permitido avanzar en la identificación de los principales puntos críticos de la cadena de valor y sus desafíos.

“El desafío central es avanzar hacia un modelo que asegure la sustentabilidad del guanaco en Magallanes, promoviendo un equilibrio entre el número de animales y la capacidad del ecosistema. La idea es impulsar una diversificación productiva que, lejos de poner en riesgo la especie, contribuya a resguardar su reproducción, bienestar y conservación en el largo plazo”, según señaló.

Por su parte, Esperanza Garrido, representante regional (s) de FIA en Magallanes, destacó el rol de la innovación para enfrentar los desafíos productivos del territorio.

“Desde FIA estamos impulsando este proceso porque creemos que la innovación es clave para enfrentar los desafíos productivos que impone el cambio climático en Magallanes. El guanaco representa una oportunidad para avanzar hacia modelos más resilientes y diversificar las actividades productivas sin comprometer la conservación de los ecosistemas”. Agregó que, además, “estos talleres han permitido reunir a actores del territorio para construir una visión común sobre el desarrollo sustentable de esta cadena de valor”.

Fuente: fia.cl 

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