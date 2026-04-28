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28 de abril de 2026

HIF MAGALLANES ACELERA HACIA EL FUTURO CON “RUTA CERO” Y EL USO DE E-COMBUSTIBLES

Aquí hidrógeno verde.

hifmagallanes

Esta mañana, en el programa “Aquí Hidrógeno Verde” de Polar Comunicaciones, Juan Eduardo Gallardo, gerente de HIF Magallanes, conversó con la ciudadanía para informar sobre importantes avances en materia energética y de innovación sustentable en la región.

Durante la entrevista, destacó que a finales de enero de 2026 la Comisión de Evaluación Ambiental aprobó por unanimidad el proyecto Parque Eólico Faro del Sur, el primer parque eólico de Magallanes destinado a la industria del hidrógeno verde. La iniciativa contempla una inversión de USD 500.000.000 y la instalación de 62 aerogeneradores con una potencia nominal de 372 MW, consolidando a la región como un polo clave para el desarrollo energético sostenible.

Asimismo, abordó la implementación de “Ruta Cero”, la primera iniciativa en Chile que combina vehículos híbridos y e-combustibles en operación real. Autoridades regionales destacaron que “desde el sur comienza el futuro”, relevando el rol estratégico de Magallanes en la transición energética. Este proyecto, impulsado por Toyota, HIF Global y Mitta, con la colaboración de Transpetrol, utiliza vehículos híbridos autorrecargables que operan con e-combustibles producidos a partir de energía eólica e hidrógeno verde en la planta Haru Oni. Los vehículos serán utilizados principalmente en actividades vinculadas al turismo y operación regional, permitiendo generar información concreta sobre desempeño, eficiencia y experiencia de uso en condiciones reales.

Finalmente, Gallardo se refirió al impacto educativo de “Ruta Cero”, que ha acercado la movilidad sustentable a estudiantes de Magallanes mediante jornadas en el Liceo Industrial Armando Quezada, el Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez y el Instituto Don Bosco. Estas actividades, impulsadas por HIF Global junto a Toyota y Mitta, permitieron a los estudiantes conocer de cerca vehículos híbridos que operan con e-combustibles producidos en la región, acercando la innovación y las energías del futuro a las nuevas generaciones.



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