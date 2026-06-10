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10 de junio de 2026

SIETE EMPRESAS FUERON RECONOCIDAS EN LA TERCERA ENTREGA DEL SELLO EMPRESA REGIONAL 2026

La iniciativa de articulación público-privada distinguió a organizaciones de Magallanes por su trayectoria, compromiso con el territorio y aporte al desarrollo regional. En conjunto, las empresas reconocidas generan cerca de 1.200 empleos.

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​Este martes 9 de junio se realizó la tercera ceremonia de entrega del Sello Empresa Regional, una distinción impulsada por la CPC Magallanes; la Corporación de Desarrollo de Magallanes y de la Antártica Chilena (CORMAG); la Delegación Presidencial Regional, a través de la Seremi de Economía; y el Gobierno Regional.

 
La iniciativa busca entregar un sello distintivo a empresas que, mediante su trayectoria, compromiso con el territorio y aporte sostenido al desarrollo económico y social de la región, se han transformado en parte de la historia productiva de Magallanes.

 
En el acto, realizado en dependencias de EPA Austral, fueron reconocidas: Cervecería Austral, Hostales Cordillera, Ferretería Koyuska, Hotel Savoy, Blumar, AquaChile y Álvarez & Álvarez. La actividad reunió a autoridades regionales, representantes del sector privado y ejecutivos de las empresas distinguidas.

 
La Gerenta General de CORMAG, Yenny Oyarzo, destacó que en esta versión “hemos querido reconocer a empresas, no solamente en Punta Arenas. Pudimos entregar un reconocimiento en la provincia de Última Esperanza, en Tierra del Fuego y en la comuna de Río Verde. La idea es ir generando esta pertenencia territorial con las mismas empresas y seguir atrayendo inversiones para lograr esta dinamización tan necesaria en los territorios”.

 
Por su parte, el Secretario de CPC Magallanes, Enrique Le Dantec, detalló que “empresas que tienen una historia en Magallanes postulan y la CPC Magallanes, junto a CORMAG y la Seremi de Economía, analizan una serie de antecedentes y hacen una selección”.

 
En tanto, la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías, señaló que “hay empresas que se han dedicado a servir a la región, a contribuir con fuerza laboral, a generar empleos y también aportar una identidad regional, y creo que eso es lo que nosotros debemos relevar hoy día como región de Magallanes”.

 
En conjunto, las siete empresas distinguidas generan cerca de 1.200 puestos de trabajo en Magallanes, contribuyendo de manera significativa al desarrollo económico local y al bienestar de cientos de familias del territorio.

 
Entre las empresas galardonadas destacan casos emblemáticos como Cervecería Austral, que este año cumple 130 años de historia, y el Hotel Savoy, con 106 años de trayectoria, ejemplos del arraigo y permanencia que caracterizan al empresariado regional.

 
El Seremi de Economía, Javier Birke, hizo un llamado a que “este sello sirva de incentivo a que otras empresas vean una señal de que tienen capacidades de crecer y perdurar en el tiempo”.

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