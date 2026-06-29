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29 de junio de 2026

UMAG CONVOCA A EMPRESAS E INSTITUCIONES A POSTULAR A INGENIERAS DESTACADAS DE MAGALLANES

​Empresas e instituciones públicas podrán postular a profesionales que hayan marcado hitos en liderazgo e innovación. La convocatoria considera la creación de un eBook conmemorativo, una ceremonia de reconocimiento y una jornada de networking.

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La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes (UMAG) abrió la convocatoria para la primera edición de "Ingenieras que transforman Magallanes", iniciativa que busca reconocer a mujeres ingenieras que han dejado huella en sus organizaciones a través de su liderazgo, resiliencia y aporte al desarrollo de la ingeniería en la región. El proyecto es impulsado por las Académicas de la Facultad de Ingeniería (AFI-UMAG) y cuenta con el respaldo del Decanato.

La invitación está dirigida a empresas e instituciones públicas de Magallanes, las que podrán postular a una profesional de su dotación que cuente con un título de ingeniería en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), destaque por su liderazgo y haya protagonizado un hito relevante en su ámbito laboral, como asumir un cargo por primera vez, liderar proyectos inéditos o contribuir a derribar barreras en su especialidad.

Las ingenieras seleccionadas formarán parte de un eBook conmemorativo y participarán en una ceremonia de lanzamiento y jornada de networking, programada para la segunda semana de noviembre en el contexto del aniversario de la Facultad de Ingeniería de la UMAG. Además, recibirán un kit de reconocimiento institucional denominado "Pionera", junto a otros beneficios contemplados por la organización.

La directora del Departamento de Ingeniería Química de la UMAG e integrante de AFI, Dra. Daniela Navarro, invitó a las organizaciones de toda la región a sumarse a esta primera edición y postular a profesionales que estén liderando iniciativas en distintos territorios de Magallanes. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 14 de septiembre de 2026, y las bases e información del proceso se encuentran disponibles a través del formulario habilitado por la Universidad.


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