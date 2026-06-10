EXITOSA CUARTA VERSIÓN DEL SEMINARIO DE CIENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO EN TORRES DEL PAINE

En el Salón de Eventos Gabriela Mistral de Villa Cerro Castillo, se realizó la IV versión del Seminario de Ciencia y Cambio Climático en Torres del Paine, actividad organizada por la Dirección de Prevención de Riesgos de Desastres y Gestión Ambiental de la municipalidad local.



En el evento de difusión de ciencia estuvo presente la alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez y el concejal Edmundo Bilbao Paillaguala, quienes se sumaron al gran marco de público que presencio las ponencias de los expositores.



La nueva versión del seminario inició con la presentación del climatólogo de la Universidad de Magallanes, Nicolás Butorovic, quien expuso antecedentes climatológicos de la Provincia de Última Esperanza. Posteriormente el equipo dirigido por Pablo Gallardo, investigador de la UMAG, presentó sobre la pesca recreativa sostenible y la conservación de peces nativos.



Otro de los temas expuestos en el seminario, fue la creación del futuro Parque Nacional Cabo Froward a cargo Benjamín Cáceres de Fundación Rewilding Chile, en tanto Patricio Salinas de CONAF, dio a conocer detalles de los trabajos de restauración ecológica del Parque Nacional Torres del Paine.



Por su parte la comunidad educativa de Villa Cerro Castillo representada por el estudiante Santiago Herrera, de la Escuela rural Ramón Serrano Montaner, se hizo presente con la exposición denominada Turismo responsable con el medioambiente y finalizando la jornada fue el turno del director del SBAP, Alejandro Fernández quien entregó importante información sobre la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas de Magallanes.



La alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez quien estuvo presente durante todas las exposiciones, comentó que “estamos muy contentos por la gran convocatoria que tuvo este cuarto seminario científico, con temas tan importantes relacionados al cambio climático. Las personas que vinieron pudieron consultar y clarificar dudas con los expositores que abarcaron una amplia gama de temáticas”.



Además, enfatizó en que “este seminario ha ido creciendo y eso se debe a la calidad de los expositores y obviamente de los funcionarios que organizan esto, que es muy necesario para acercar la información de los investigadores a la comunidad”.



En tanto Gabriel Miranda director de gestión de riesgos de desastres y gestión ambiental del municipio, área organizadora del evento, comentó que “hemos tenido una exitosa cuarta versión del seminario, con un buen marco de público, se han tratado temas de alta relevancia, se hizo presente la Universidad de Magallanes con varios profesionales, también se sumaron diversas organizaciones y el Servicio de Biodiversidad de Areas Protegidas, que mediante su director hizo una presentación muy interesante considerando que en el mes de agosto se hará el traspaso de Conaf al SBAP”.



El seminario organizado por la Municipalidad de Torres del Paine se enmarca en una jornada para aprender y reflexionar sobre los efectos del cambio climático, con especial atención en Magallanes, reuniendo a científicos e investigadores de distintos puntos de la región.

