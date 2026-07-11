DIRECTOR DEL INACH REPASÓ SU TRAYECTORIA Y LOS DESAFÍOS DE LA CIENCIA ANTÁRTICA

El director del Instituto Antártico Chileno (INACH), Gino Casassa Rogazinski, fue el invitado de un nuevo episodio del podcast institucional "Conversaciones Antárticas", donde conversó con el periodista Harry Díaz sobre su trayectoria como glaciólogo, montañista e investigador, además de los desafíos que enfrenta el país en el desarrollo de la ciencia antártica.

Durante la entrevista, Casassa recordó que su interés por los glaciares nació a partir de su pasión por el montañismo, heredada de su padre. Explicó que su primera expedición a la Antártica se realizó en 1982, mientras desarrollaba su tesis de Ingeniería Civil Hidráulica junto al investigador Cedomir Marangunic. Esa experiencia marcó el inicio de una carrera científica que posteriormente lo llevó a realizar estudios de posgrado en la Universidad de Hokkaido, en Japón.

El actual director del INACH también reflexionó sobre la evolución de la investigación en el Continente Blanco y destacó el papel que ha desempeñado Chile en el Sistema del Tratado Antártico. Asimismo, recordó su participación como uno de los científicos colaboradores del informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de 2007, trabajo que fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz otorgado al IPCC y al exvicepresidente de Estados Unidos, Al Gore.

Respecto a los desafíos de la institución, Casassa señaló que una de las principales tareas es fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos operadores antárticos del Estado, avanzar en el desarrollo de una segunda base científica conjunta y modernizar la Base Profesor Julio Escudero, incorporando infraestructura más sustentable. En ese contexto, destacó iniciativas como el desarrollo de una planta piloto de hidrógeno verde para apoyar las operaciones científicas.

Finalmente, el director del INACH hizo un llamado a valorar la importancia de la investigación en la Antártica, señalando que estudiar este territorio permite comprender fenómenos como el derretimiento de los hielos y el aumento del nivel del mar, procesos que tienen efectos directos en Magallanes y en el resto del planeta.

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