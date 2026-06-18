CHILE ALCANZA RÉCORD DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS ANTÁRTICAS EN 2025

El Instituto Antártico Chileno (INACH) publicó recientemente la lista de artículos científicos sobre Antártica del año 2025 obtenida desde la Web of Science, un repositorio que reúne a las revistas que cumplen con altos estándares para la publicación de artículos, alcanzando la cifra histórica de 134 artículos.

"Es muy importante contar con estos registros del número total de publicaciones antárticas de cada año y el factor de impacto de las revistas para conocer las líneas de investigación que poseen más publicaciones y así poder definir políticas que permitan continuar con el desarrollo de la ciencia antártica y el diseño de los concursos públicos", comenta la investigadora de INACH Dra. Lorena Rebolledo, quien está a cargo de la elaboración de esta lista.

Los criterios de búsqueda de los artículos en la Web of Science incluyen a todos los investigadores e investigadoras con dirección chilena y con la clave "antarc*", junto a la aplicación de filtros para excluir resultados que se refieren a especies o estudios no necesariamente antárticos, como el cochayuyo (Durvillaea antarctica), el ñirre (Nothofagus antarctica) o la levadura Candida antarctica.

Estos resultados proporcionan una base objetiva para la evaluación institucional, la planificación estratégica y la definición de políticas para el fortalecimiento de la ciencia polar.

La producción científica durante el año 2025 se concentró principalmente en las líneas I y VI del Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN), Estado del ecosistema antártico y Huellas humanas en la Antártica, respectivamente, con 79 papers.

La línea III, Cambio climático en la Antártica, muestra el mayor factor de impacto promedio, pero también la mayor desviación estándar, lo que indica una alta heterogeneidad entre las revistas en las que se publica.

La línea de investigación menos desarrollada es la línea VII, Ciencias sociales y humanidades, una línea incipiente en el PROCIEN.

Por otra parte, es importante destacar que las publicaciones se concentran en revistas de alto impacto, en los cuartiles Q1-Q2, que representan el 72 % de las publicaciones en el período.

Desde el año 2006, cuando se reformó el PROCIEN para potenciar su calidad y competitividad mediante concursos abiertos y transparentes, se ha observado un aumento sostenido en el número e impacto de las publicaciones científicas antárticas, pasando desde 16 artículos a los 134 informados para el año 2025.

"El prestigio internacional alcanzado por la ciencia polar chilena ha facilitado la colaboración con otros Programas Antárticos Nacionales en todas las líneas del PROCIEN", comenta el director del INACH, Gino Casassa.

Desde hace varios años el INACH difunde esta lista tanto en su revista en español Boletín Antártico Chileno como en Ilaia, en inglés y dirigida a la comunidad antártica internacional, disponibles en el sitio www.inach.cl.

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).