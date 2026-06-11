Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA DIA DEL PAPA
AGUAS MAG FONDO CONCURS
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

11 de junio de 2026

INFRAESTRUCTURA, CIENCIA E IDENTIDAD: COMITÉ ANTÁRTICO REGIONAL SESIONA CON AMBICIOSAS HOJAS DE RUTA PARA EL DESARROLLO NACIONAL

El CAAR es un órgano que, desde 2021, asesora al Gobierno Regional en materias antárticas, coordinando al sector público, al privado y al académico.

goreantartica

La Antártica Chilena ha sido un tema recurrente en Magallanes en los últimos días: Austro Chile convocó, a inicios de semana, a un seminario sobre el rol de Punta Arenas como puerta de entrada al continente blanco; la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) organizó la tercera sesión del programa “Transforma Regional Antártica”, instancia en la que se delinearon las prioridades en materia de infraestructura, ciencia y turismo para los próximos siete años; y este miércoles, en dependencias del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, se llevó a cabo la sesión del Comité Asesor Antártico Regional (CAAR).

El CAAR es un órgano que, desde 2021asesora al Gobierno Regional en materias antárticas, coordinando al sector público, al privado y al académico. Está presidido por el Gobernador Regional, Jorge Flies; con la secretaría técnica del jefe de la División de Fomento e Industria (DIFOIN), Pedro Ossandón; y la participación de las divisiones de Planificación y Desarrollo Regional (DIPLADER) e Infraestructura y Transporte (DIT).

En esta ocasión asistieron representantes del programa Transforma Regional Antártica; también de GDS Consultores; de las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis) de Ciencia y de Medio Ambiente; del Instituto Antártico Chileno (INACH) y su Nodo Ciencia Austral; de la III Zona Naval; de la IV Brigada Aérea; de la Dirección Antártica de Cancillería; de la Federación Gremial de Industriales Pesqueros; de la Universidad de Magallanes; de la Empresa Portuaria Austral, de la Asociación Gremial Antarctic Punta Arenas Logistic (APAL); y del Centro de Asuntos Antárticos de la Dirección Regional de Aeronáutica Civil.

El encuentro tuvo por objetivo la revisión de la hoja de ruta del Programa Transforma Antártica de CORFO y el lanzamiento de la hoja de ruta de Nodo Ciencia Antártica.

Luego de la sesión, el Gobernador Flies explicó:

“Hemos tenido varios eventos (en los últimos días) en el ámbito antártico. Hoy, con el esfuerzo que se está haciendo en el país, que está construyendo puertos y aeropuertos, que está viendo la posibilidad de llegar con fibra óptica, pero también con una presencia privada gigantesca en el ámbito de turismo y pesca; es un punto fundamental en el desarrollo de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena”.

Sobre la presentación de la hoja de ruta de Transforma Antártica de CORFO, la máxima autoridad regional relevó los esfuerzos en materia de infraestructura, identidad antártica y del sector privado. Por otra parte, respecto al Nodo Antártico, valoró que “hay muy pocos proyectos de esta envergadura con laboratorios naturales que se llevan en el país. Uno de ellos es el que nos presentaron”.

“Cuando uno habla de soberanía en la Antártica y del rol que juega Chile allí, aparecen dos elementos: ciencia y paz. El de ciencia es el elemento fundamental de presencia de Chile en la Antártica”, concluyó Flies.

Marcelo González, director del Nodo Antártico, contó que son 22 iniciativas las presentadas en la hoja de ruta, de las cuales cinco serán el foco para los próximos dos años: “De ellas, una tiene que ver con la creación de una red interuniversitaria antártica, que reunirá universidades del norte hasta Magallanes, incluida la UMAG; habrá un monitoreo del levantamiento de indicadores asociados al impacto del turismo antártico en la región; también un lineamiento asociado a la política de datos; una oficina de colaboración de convenios internacionales que apuntará a visibilizar los convenios que tenemos con distintos países y sus programas polares; y también vamos a incentivar otras acciones”.

Revisa el Nodo Antártico aquí.




goresence

PRIMERA SESIÓN 2026 DEL CONSEJO REGIONAL DE CAPACITACIÓN: FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL Y SENCE PERMITIRÁ FORMAR A CASI 300 PERSONAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

INFRAESTRUCTURA, CIENCIA E IDENTIDAD: COMITÉ ANTÁRTICO REGIONAL SESIONA CON AMBICIOSAS HOJAS DE RUTA PARA EL DESARROLLO NACIONAL

Leer Más

El CAAR es un órgano que, desde 2021, asesora al Gobierno Regional en materias antárticas, coordinando al sector público, al privado y al académico.

El CAAR es un órgano que, desde 2021, asesora al Gobierno Regional en materias antárticas, coordinando al sector público, al privado y al académico.

goreantartica
nuestrospodcast
allanamientogendermiapuq

GENDARMERÍA REFUERZA SEGURIDAD EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE PUNTA ARENAS CON OPERATIVO DE REGISTRO Y ALLANAMIENTO

ARCA DIA DEL PAPA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
goreantartica

INFRAESTRUCTURA, CIENCIA E IDENTIDAD: COMITÉ ANTÁRTICO REGIONAL SESIONA CON AMBICIOSAS HOJAS DE RUTA PARA EL DESARROLLO NACIONAL

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA DIA DEL PAPA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
adolfocanales

CONTADOR ADOLFO CANALES ANALIZA EMBARGOS DEL TGR, OPERACIÓN RENTA 2026 Y SECRETO BANCARIO: “SE REQUIERE UNA MIRADA MÁS HUMANA Y EFICIENTE”

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
casino
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
goremejorasescespaña

MEJORAS EN LA ESCUELA ESPAÑA, UN TERRENO PARA EL CLUB ESMERALDA DE NATALES E INVERSIONES PARA TRES PROYECTOS HABITACIONALES DE PUNTA ARENAS MARCAN ÚLTIMO CONSEJO REGIONAL

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250