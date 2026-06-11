INFRAESTRUCTURA, CIENCIA E IDENTIDAD: COMITÉ ANTÁRTICO REGIONAL SESIONA CON AMBICIOSAS HOJAS DE RUTA PARA EL DESARROLLO NACIONAL

La Antártica Chilena ha sido un tema recurrente en Magallanes en los últimos días: Austro Chile convocó, a inicios de semana, a un seminario sobre el rol de Punta Arenas como puerta de entrada al continente blanco; la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) organizó la tercera sesión del programa “Transforma Regional Antártica”, instancia en la que se delinearon las prioridades en materia de infraestructura, ciencia y turismo para los próximos siete años; y este miércoles, en dependencias del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, se llevó a cabo la sesión del Comité Asesor Antártico Regional (CAAR).

El CAAR es un órgano que, desde 2021, asesora al Gobierno Regional en materias antárticas, coordinando al sector público, al privado y al académico. Está presidido por el Gobernador Regional, Jorge Flies; con la secretaría técnica del jefe de la División de Fomento e Industria (DIFOIN), Pedro Ossandón; y la participación de las divisiones de Planificación y Desarrollo Regional (DIPLADER) e Infraestructura y Transporte (DIT).

En esta ocasión asistieron representantes del programa Transforma Regional Antártica; también de GDS Consultores; de las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis) de Ciencia y de Medio Ambiente; del Instituto Antártico Chileno (INACH) y su Nodo Ciencia Austral; de la III Zona Naval; de la IV Brigada Aérea; de la Dirección Antártica de Cancillería; de la Federación Gremial de Industriales Pesqueros; de la Universidad de Magallanes; de la Empresa Portuaria Austral, de la Asociación Gremial Antarctic Punta Arenas Logistic (APAL); y del Centro de Asuntos Antárticos de la Dirección Regional de Aeronáutica Civil.

El encuentro tuvo por objetivo la revisión de la hoja de ruta del Programa Transforma Antártica de CORFO y el lanzamiento de la hoja de ruta de Nodo Ciencia Antártica.

Luego de la sesión, el Gobernador Flies explicó:

“Hemos tenido varios eventos (en los últimos días) en el ámbito antártico. Hoy, con el esfuerzo que se está haciendo en el país, que está construyendo puertos y aeropuertos, que está viendo la posibilidad de llegar con fibra óptica, pero también con una presencia privada gigantesca en el ámbito de turismo y pesca; es un punto fundamental en el desarrollo de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena”.

Sobre la presentación de la hoja de ruta de Transforma Antártica de CORFO, la máxima autoridad regional relevó los esfuerzos en materia de infraestructura, identidad antártica y del sector privado. Por otra parte, respecto al Nodo Antártico, valoró que “hay muy pocos proyectos de esta envergadura con laboratorios naturales que se llevan en el país. Uno de ellos es el que nos presentaron”.

“Cuando uno habla de soberanía en la Antártica y del rol que juega Chile allí, aparecen dos elementos: ciencia y paz. El de ciencia es el elemento fundamental de presencia de Chile en la Antártica”, concluyó Flies.

Marcelo González, director del Nodo Antártico, contó que son 22 iniciativas las presentadas en la hoja de ruta, de las cuales cinco serán el foco para los próximos dos años: “De ellas, una tiene que ver con la creación de una red interuniversitaria antártica, que reunirá universidades del norte hasta Magallanes, incluida la UMAG; habrá un monitoreo del levantamiento de indicadores asociados al impacto del turismo antártico en la región; también un lineamiento asociado a la política de datos; una oficina de colaboración de convenios internacionales que apuntará a visibilizar los convenios que tenemos con distintos países y sus programas polares; y también vamos a incentivar otras acciones”.

Revisa el Nodo Antártico aquí.

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