PRIMERA SESIÓN 2026 DEL CONSEJO REGIONAL DE CAPACITACIÓN: FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL Y SENCE PERMITIRÁ FORMAR A CASI 300 PERSONAS

​Si dos de las obligaciones del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena son el desarrollo humano y el productivo, el Consejo Regional de Capacitación se vuelve fundamental desde su origen, en 2023, cuando fueron traspasadas las competencias del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) del ministerio del Trabajo al Gobierno Subnacional.

Desde el hito fundacional a la fecha se han realizado 53 cursos de capacitación, con una inversión de más de $900 millones. El reciente cambio de Gobierno Central implicó una renovación de los integrantes, quienes tuvieron cita este martes, en el edificio Plaza del Gobierno Regional.

Presididos por el Gobernador Jorge Flies, con la directora regional (subrogante) de SENCE, Doris Manquián como secretaria técnica, la instancia fue también una oportunidad de conocer a las autoridades recién asumidas.

Asistieron los consejeros: José Miguel Salas, Secretario Regional Ministerial (Seremi) del Trabajo y Previsión Social; Francisco Birke, Seremi de Economía; Manuel José Correa, Seremi de Hacienda; Sergio Cárdenas, en representación de la Seremi de Educación; Jan Gysling, de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC); y Daniela Rodríguez, gerente de Austro Chile. También se votó favorablemente la integración de Juan Jara, secretario del Sindicato Obrero Pesquero Edén, quien asistió junto a Verónica Hernández, tesorera de la agrupación gremial.

Asistieron además Mauricio Peña y Lillo, de la municipalidad de Primavera; Eduardo Leupin, del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur); Ingrid Álvarez, de Prodemu; Pablo Barrientos, del Observatorio Laboral; Elizabeth Mansilla, de la municipalidad de Punta Arenas; Fernanda Garrido, de la Seremi de Energía; Gabriela Sánchez, Seremi de la Mujer y la Equidad de Género; y Bernarda Cares, del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis).

Luego de la sesión, el Gobernador Flies contó “como buena noticia, que hemos podido firmar el convenio entre SENCE y el Gobierno Regional que duplica los recursos y permite ampliar la oferta académica, especialmente en formación de oficios, a cerca de 300 personas durante los próximos meses”.

En concreto, serán 296 personas las que tengan la posibilidad de capacitarse, a fin de obtener mayores oportunidades laborales, ya sea como dependientes o independientes, en las comunas de Punta Arenas, Natales, Porvenir, Cabo de Hornos, Laguna Blanca y Primavera. La inversión es de $445.415.000 vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

La directora (s) Manquián aseguró que “estamos súper contentas como Servicio Nacional de Capacitación y Empleo”.

En relación al trabajo realizado hasta ahora, precisó que se han abordado todos los sectores productivos regionales: turismo, acuicultura, servicios y construcción. “Abordamos todas las matrices productivas y vamos levantando información de todas las cabeceras provinciales. Con esa información hacemos un levantamiento objetivo de las capacitaciones pertinentes, conforme a los requerimientos que finalmente permiten obtener un empleo de mejor calidad, con mejores condiciones laborales”, acotó.

Juan Jara, del Sindicato Obrero Pesquero Edén, después de su primera sesión transparentó: “Estamos muy contentos, porque podemos transmitir en este Consejo las situaciones que podemos ver y de mejorar en cuanto a las capacidades laborales de nuestros compañeros de trabajo”.

“Esperamos que nos vaya mejor a todos, porque si estamos mejor capacitados, podamos tener mejores remuneraciones y si nos va un poco mejor, podamos tener un emprendimiento de manera individual, lo que genera empleo y formalidad”, dijo hacia el cierre.

El Gobernador Flies aseguró, al final de la jornada, que luego de transmitir indicaciones a los nuevos integrantes, “en poquitos semanas más vamos a poder ir planificando la inversión para el próximo año; la adaptación de los convenios en formación, dado que hay nuevas necesidades y emergencias del punto de vista de capacitación; y también conocer un diagnóstico del Observatorio Laboral”: “Nos vamos a poner a disposición para que emprendedoras y emprendedores puedan tener mejores competencias en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena”.

Las capacitaciones que hará SENCE tras este convenio son las siguientes:

N° Provincia Comuna Preferentemente Nombre Curso/ Plan Formativo Cupos 1 Magallanes Punta Arenas Peluquería 15 2 Magallanes Punta Arenas Comercio Electrónico y Marketing Digital 20 3 Magallanes Punta Arenas Cocina Nacional 15 4 Magallanes Punta Arenas Comercio Electrónico y Marketing Digital 20 5 Magallanes Punta Arenas Mantenimiento, Reparación y Diagnostico de vehículos eléctricos 15 6 Magallanes Punta Arenas Inglés Básico 15 7 Magallanes Laguna Blanca Inglés Básico/ Laguna Blanca 10 8 Magallanes Punta Arenas Instalación y Mantenimiento de sistemas solares fotovoltaicos 15 9 Magallanes Punta Arenas Diseño y Elaboración de Joyas de Plata Mapuche 15 10 Magallanes Punta Arenas Gestión del Proceso de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad 15 11 Tierra del Fuego Primavera Curso Convencional Conducente a Licencia de Conducir Clase B 15 12 Ultima Esperanza Natales Servicios de Masajes Integrales 15 13 Ultima Esperanza Natales Servicios de Peluquería Canina 15 14 Ultima Esperanza Natales Servicios de Manicure y Pedicure 15 15 Antártica chilena Cabo de Hornos Reciclaje Base de Residuos Inorgánicos no Peligrosos 12 16 Tierra del Fuego Porvenir Cocina Nacional e Internacional 12 17 Tierra del Fuego Porvenir Técnicas de Soldadura por Mig 12 18 Magallanes Punta Arenas Programación WEB 15 19 Magallanes Punta Arenas Gestión de control de calidad de Software 15 20 Magallanes Punta Arenas Diseño de base de datos

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