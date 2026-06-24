ALCALDE RADONICH PROPONE QUE NUEVA BIBLIOTECA REGIONAL LLEVE EL NOMBRE DE MATEO MARTINIC

A través de un oficio dirigido al Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, solicitó al gobernador Jorge Flies que la futura Biblioteca y Archivo Regional de Magallanes, actualmente en su etapa final de remodelación, sea denominada "Biblioteca y Archivo Regional de Magallanes Mateo Martinic Beros", como homenaje al reconocido historiador e investigador de la región.





Respecto de esta iniciativa, el alcalde señaló que "estamos a poco tiempo de que la Biblioteca Regional y Archivo se inaugure, y tengo la convicción, como alcalde de nuestra ciudad, de que este recinto debe llevar el nombre de un historiador magallánico, premio nacional, una persona que ha dedicado su vida a nuestra región, no solo desde cargos públicos como intendente, sino también como historiador e investigador de nuestra historia".





La autoridad comunal agregó que el nuevo edificio albergará parte del trabajo histórico desarrollado por Martinic, por lo que existe una estrecha vinculación entre este espacio cultural y la figura del investigador.

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Finalmente, Radonich enfatizó la importancia de reconocer a quienes han realizado contribuciones excepcionales al desarrollo regional y manifestó su confianza en que la propuesta sea acogida favorablemente. "Esperamos que esta iniciativa sea bien recibida por parte del gobernador y, por cierto, por los servicios públicos que están vinculados a este tipo de denominaciones", concluyó.