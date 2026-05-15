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15 de mayo de 2026

CÁMARAS MUNICIPALES FRUSTRAN ROBO DE CABALLO EN PARQUE MARÍA BEHETY

El rápido despliegue de patrullas de Seguridad Pública permitió evitar la sustracción de un equino mantenido bajo resguardo municipal.

ROBO FRUSTRADO (4)

La Municipalidad de Punta Arenas informó que durante la noche de este jueves fue frustrado el robo de un caballo que se mantenía en custodia en los corrales habilitados en el Parque María Behety, gracias a la rápida coordinación entre la Central de Cámaras de Televigilancia y patrullas de Seguridad Pública Municipal.

El hecho fue detectado a las 22:56 horas por operadores de cámaras municipales, quienes advirtieron la presencia de dos personas merodeando el sector. Una de ellas se desplazaba montando a caballo, mientras que la segunda portaba un napoleón, herramienta con la que intentaron forzar el acceso al recinto donde permanecen los animales rescatados por el municipio.

Tras la alerta, patrullas de Seguridad Pública fueron despachadas de inmediato al lugar, logrando llegar en cerca de tres minutos al Parque María Behety. La rápida reacción permitió frustrar el robo, provocando la huida de los involucrados antes de concretar la sustracción del equino.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, lamentó que este tipo de situaciones se siga registrando y recordó que muchos de los caballos rescatados por el municipio provienen de condiciones de abandono y maltrato. "Hemos recuperado caballos que estaban enfermos o desnutridos y por eso contamos con corrales y atención veterinaria especializada. Gracias al trabajo de nuestras cámaras y del personal municipal pudimos evitar nuevamente un robo", señaló.

La autoridad comunal agregó que existe una vigilancia permanente en el recinto y que las imágenes captadas podrían permitir identificar a los involucrados. "Tenemos todo el perímetro monitoreado y estamos muy atentos a lo que ocurre en el sector. Este caballo, según nuestro veterinario, correspondería a una persona que ya mantiene más de diez infracciones por situaciones similares", indicó.

Por su parte, el director de Seguridad Pública, Carlos Sanhueza, explicó que tras el procedimiento se verificó que uno de los candados del corral había sido forzado. "Afortunadamente se trataba de un candado de alta seguridad que no pudo ser destruido. Quedaron evidencias claras del intento de robo y gracias al rápido despliegue municipal se evitó la sustracción del caballo", afirmó.

Desde el municipio señalaron que, tras el procedimiento, se mantuvo vigilancia fija en el lugar durante toda la noche para resguardar a los animales que permanecen bajo custodia municipal. Asimismo, reiteraron el llamado a la tenencia responsable de animales y a denunciar cualquier información que permita identificar a los involucrados.

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