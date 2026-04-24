MINVU INFORMA AVANCE DEL 30% EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE EL OVEJERO EN PUNTA ARENAS

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) informó que las obras de construcción de la calle El Ovejero alcanzan un 30% de avance en Punta Arenas, proyecto que se ejecuta desde enero de 2026 y que busca mejorar la conectividad vial en sectores urbanos de la ciudad, beneficiando a vecinas y vecinos del sector.

El contrato considera una inversión total de 3.484 millones de pesos, con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), y un plazo de ejecución de 540 días corridos. Actualmente, los trabajos se concentran en calle El Ovejero, donde ya se han ejecutado 178,8 metros lineales de hormigón, de un total de 535 metros contemplados para esta vía.

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, destacó el despliegue en terreno para supervisar el avance de las obras. “El Ministerio está en terreno. Es lo que nos ha solicitado nuestro ministro (Ivan Poduje) y el Presidente José Antonio Kast, que estemos en la calle, estemos viendo cómo está el avance de los proyectos en distintas partes de la región. Hoy nos encontramos acá en calle El Ovejero, que es una necesidad bastante sentida de las y los vecinos, que no tenían otra alternativa para movilizarse. Entonces, dar una solución a estas personas es algo fundamental”.

El proyecto considera la construcción de 535 metros lineales entre las calles René Lillo y Padre Benito Martín, en el sector poniente de Punta Arenas, con una calzada de 8 metros de ancho, aceras, iluminación y obras de paisajismo. Asimismo, incluye la construcción de un atravieso sobre el estero Llau-Llau, mediante una estructura de hormigón armado que permitirá asegurar la continuidad de la vía hacia el poniente de la ciudad.

“Estamos muy contentos con el contratista por la calidad del trabajo, especialmente en lo técnico, lo que nos da la tranquilidad de seguir avanzando con obras de calidad”, agregó el seremi Rodolfo Guajardo Barría.

Por su parte, el director (s) del SERVIU Magallanes, Omar González Asenjo, relevó el impacto de estas obras en la conectividad urbana. “Son calles que son importantes para la ciudad, que tienen conectividad y que además no solo consideran la calzada, sino que también las aceras, paisajismo y luminarias públicas, lo que va a dar una mejor calidad de vida, tanto para los vecinos del sector norte de Ovejero como para Miraflores, en el sector sur”.

El seremi de Gobierno, Ángel Roa Alegría, valoró el avance del proyecto. “Estamos muy contentos con el trabajo que se está haciendo acá, sabemos que va a mejorar la vida de muchas personas. Los vecinos nos han manifestado que para ellos era una preocupación este sector, por lo que es importante que sepan que se está trabajando rápidamente y que estas obras deberían estar finalizadas el próximo año”.

En el marco de este mismo contrato, se contempla además la ejecución de la calle Miraflores, cuyas obras aún no se inician y se encuentran en etapa de preparación de terreno.

“Calle Miraflores ya está próxima a partir, estamos viendo algunos temas de limpieza del terreno para entregarlo en óptimas condiciones y dentro de las próximas semanas vamos a tener novedades respecto a eso”, explicó el seremi de Vivienda y Urbanismo.

El proyecto en su conjunto busca fortalecer la conectividad vial de Punta Arenas, facilitando el desplazamiento seguro de vehículos y peatones y mejorando la integración de estos sectores de la ciudad.

Con este avance, el Minvu continúa impulsando iniciativas que mejoran la infraestructura urbana y aportan a la calidad de vida de las familias en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.