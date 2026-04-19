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19 de abril de 2026

EXSEREMI DE VIVIENDA EN MAGALLANES SERÁ FORMALIZADO POR PRESUNTO COHECHO AGRAVADO

​La audiencia fue fijada para el 25 de mayo en Punta Arenas, tras una solicitud del Ministerio Público por hechos que habrían ocurrido en 2023.

josé miguel horcos

El Ministerio Público solicitó la formalización de José Miguel Horcos Guarachi, exseremi de Vivienda y Urbanismo de Magallanes durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, por su presunta responsabilidad en el delito de cohecho agravado.

De acuerdo con la información, el fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Punta Arenas, Sebastián González Morales, solicitó al tribunal fijar una audiencia para formalizar la investigación. Los hechos investigados habrían ocurrido en junio de 2023, cuando el imputado ya se desempeñaba nuevamente como funcionario de planta en el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Magallanes.

Según el requerimiento, el presunto delito se enmarca en lo establecido por el artículo 248 bis del Código Penal, que sanciona a funcionarios públicos que soliciten o acepten beneficios económicos a cambio de omitir acciones propias de su cargo. La investigación apunta a determinar la eventual responsabilidad del exseremi en estos hechos.

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas acogió la solicitud de la Fiscalía y fijó la audiencia de formalización para el 25 de mayo de 2026 a las 09:00 horas. En la misma resolución, se designó como defensor penal público a Ramón Bórquez Díaz y se instruyó la notificación del imputado.

Horcos Guarachi es ingeniero constructor y ha desarrollado su carrera en el Serviu de Magallanes, donde ingresó en 1982. Tras desempeñarse como seremi entre 2018 y 2022, retornó a la institución, donde actualmente cumple funciones como analista técnico en el Departamento Técnico.

Fuente: FastCheck


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