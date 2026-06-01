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1 de junio de 2026

NUEVA JORNADA DE DIÁLOGO REÚNE A SECTOR SALUD Y ORGANIZACIONES DE PACIENTES ONCOLÓGICOS PARA ABORDAR AVANCES EN TEMÁTICA DE CÁNCER

En Magallanes.

agrupacionesoncocologicas

Este sábado se desarrolló una nueva reunión entre el sector salud y las agrupaciones de pacientes oncológicos de la región, instancia que forma parte del trabajo permanente para informar sobre los avances alcanzados en materia de cáncer, las acciones implementadas en el marco de la Alerta Sanitaria Oncológica y la coordinación existente entre las distintas instituciones que integran la red asistencial. Se trata de un espacio de diálogo orientado a compartir información, resolver inquietudes y conocer los desafíos que enfrenta la atención de salud en esta área.

 
En el encuentro participaron la directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez; el director del Hospital Clínico Magallanes, Ricardo Contreras; la jefa del Departamento de Salud Pública de la Seremi de Salud, Vivian Garay; además de referentes técnicos de ambas instituciones vinculados al trabajo en cáncer y gestión asistencial.

 
La directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, explicó: “Estas instancias son muy agradecidas por parte de las autoridades para poder conocer de primera fuente las necesidades y ciertas situaciones que nosotros desde los equipos directivos muchas veces no tenemos alcance de conocer. Cuando tenemos estas instancias con la comunidad, con las agrupaciones en este caso, y nos dan a conocer los nodos críticos de su experiencia personal, también nos permite a nosotros hacer los ajustes correspondientes dentro del proceso del paciente en el circuito de salud, para poder hacer las mejoras y las intervenciones que necesitamos y ver dónde necesitamos reforzar o poner los esfuerzos económicos y también de recursos humanos para fortalecer la atención. Nosotros también valoramos la participación de las agrupaciones y la proactividad de las mismas para participar en estas instancias”.

 
La jefa del Departamento de Salud Pública de la Seremi, Vivian Garay, destacó la importancia de estos encuentros con las agrupaciones de pacientes oncológicos. “Estamos trabajando junto a las agrupaciones de cáncer, tanto infantil y adulto. En esta segunda reunión se trataron los avances que se han desarrollado en la región, tanto en el marco del Plan de 90 días como de la Alerta Sanitaria Oncológica. Fue una instancia muy buena para poder dilucidar como vamos a seguir trabajando. La comunidad agrupada nos entrega el parecer que tienen respecto a todo el proceso que estamos llevando a cabo y la verdad es que fue una muy buena instancia, se fueron muy contentos y esperamos seguir trabajando con ellos para ir avanzando en esta patología que es la segunda causa de muerte que tenemos en la región. Así que estamos trabajando además intersectorialmente y tratando de avanzar en todo lo que se pueda para tener una mejor salud en la región”.

 
Durante la jornada, profesionales del Servicio de Salud y del Hospital Clínico Magallanes presentaron los principales avances desarrollados en el marco de la Alerta Sanitaria, detallando acciones orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta de la red, optimizar los procesos de atención y continuar avanzando en una atención más oportuna para las personas usuarias.

 
La coordinadora de la Agrupación Guerreros de la Vida contra el Cáncer Infantil Magallanes, Constanza Barría, valoró la realización de estas instancias de diálogo. “Es la segunda reunión que asistimos ya como agrupación de cáncer infantil en Magallanes y es una instancia super enriquecedora, porque también podemos dar a conocer la situación regional que viven los pacientes oncológicos infantiles, que es muy distinta a la de los adultos, así que esperamos también poder llegar a mejores respuestas y trabajar mancomunadamente para lograr grandes resultados en pos de los niños”.

 
A su vez, Amalia Lagos, secretaria del Club de Leones Punta Arenas Mujer Austral, indicó que: “Estamos muy contentas de haber recibido la convocatoria para participar de esta reunión, que son de agrupaciones oncológicas principalmente, porque nosotros el trabajo que realizamos es precisamente de concientización y visualización del cáncer en la mujer, mayoritariamente en nuestra región, y además de eso, trabajamos también con familias con cáncer infantil”.


La reunión permitió generar un valioso intercambio de experiencias y opiniones entre las autoridades, equipos técnicos y representantes de las agrupaciones, relevando la importancia de mantener estos espacios de participación y colaboración para avanzar en soluciones construidas de manera conjunta. Estas instancias continuarán realizándose periódicamente durante el año como parte del trabajo permanente de vinculación entre el sector Salud y las organizaciones de pacientes.

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