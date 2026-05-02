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2 de mayo de 2026

AUTORIDADES REGIONALES VISITARON A TRABAJADORES EN SU JORNADA DEL 1 DE MAYO EN PUNTA ARENAS

​Seremis del Trabajo y de Gobierno recorrieron distintos puntos de la ciudad para reconocer a quienes cumplen funciones en servicios esenciales durante el Día del Trabajador.

Autoridades visitaron 1 de mayo

En el marco del Día del Trabajador y la Trabajadora, este 1 de mayo, el seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas Ponce, junto al seremi de Gobierno, Ángel Roa Alegría, realizaron una serie de visitas a trabajadores que se desempeñan durante esta jornada en Punta Arenas.

El recorrido incluyó el Hospital Clínico de Magallanes, el SAMU de Punta Arenas y estaciones de servicio con tiendas asociadas, donde las autoridades saludaron a funcionarios y entregaron presentes como reconocimiento a su labor en servicios esenciales.

Durante la jornada, el seremi del Trabajo destacó la importancia de visibilizar a quienes trabajan en esta fecha, señalando que se trata de funciones clave para el funcionamiento de la ciudad. Asimismo, indicó que persisten desafíos en materia de empleo, considerando cifras de desocupación a nivel nacional y regional.

Por su parte, el seremi de Gobierno relevó el aporte de los trabajadores y trabajadoras al desarrollo del país, destacando la importancia de reconocer su labor en una fecha significativa como el 1 de mayo.

Desde el sector privado, la administradora de una estación de servicio valoró la visita, señalando que es la primera vez que autoridades realizan este tipo de reconocimiento en terreno, destacando el trabajo de quienes cumplen funciones durante jornadas festivas.

Las autoridades también agradecieron la disposición de los equipos visitados, incluyendo al Servicio de Salud Magallanes y a la dirección del hospital, por facilitar el desarrollo del recorrido en distintos puntos de la ciudad.


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