AGRICULTORES DE INDAP SE INCORPORAN COMO PROVEEDORES DE LA GRAN MINERÍA EN ATACAMA

Pequeños agricultores acreditados en el Instituto de Desarrollo Agropecuario ingresaron por primera vez como proveedores de la gran minería en la Región de Atacama, en el marco de una alianza que involucra a la compañía Lundin Mining, su operación Candelaria y la empresa de alimentación Newrest.

El proyecto, que se desarrolló durante doce meses, contempló procesos de asesoría, capacitación y fortalecimiento productivo para pequeños agricultores, permitiendo que actualmente frutas y verduras locales sean incorporadas a los servicios de alimentación de la faena minera, cumpliendo con estándares de calidad, trazabilidad y buenas prácticas exigidos por la industria.

Desde el Ministerio de Agricultura destacaron que esta iniciativa abre nuevas oportunidades para la Agricultura Familiar Campesina, facilitando su acceso a mercados estratégicos y fortaleciendo su rol en el desarrollo económico. En esa línea, desde INDAP subrayaron que la articulación entre instituciones públicas y el sector privado permite generar oportunidades concretas y sostenibles para los productores.

El director ejecutivo de Minera Candelaria valoró el avance, señalando que este tipo de proyectos demuestra el potencial de la minería para impulsar el desarrollo de los territorios donde opera, fortaleciendo la economía local y aportando al bienestar de las comunidades.

La iniciativa también busca reducir la huella de transporte de alimentos, diversificar la cadena de proveedores y fomentar prácticas productivas sostenibles, proyectándose como un modelo replicable en otras regiones del país.

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