INNOVACIÓN Y OFICIO SOSTIENEN LA PRODUCCIÓN EN EL SUR CON APOYO DE INDAP

El viento no da tregua. El frío tampoco. Pero en distintos puntos de Punta Arenas, dos agricultores buscan sostener la producción. Johana Cárdenas, en Altos de Leñadura, avanza con un sistema hidropónico que busca ganarle al invierno, con energía propia y uso eficiente del agua. Pedro Tenorio, en Río Seco, ha mejorado sostenidamente su infraestructura y este invierno apuesta por producir lechugas en invernadero con calefacción. Dos trayectorias distintas. Un mismo objetivo. Seguir produciendo en el extremo sur.

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Hasta estos predios llegó el seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada, acompañado por Jefe de área INDAP Punta Arenas, Pablo Fernández y el ejecutivo integral de área Moisés Vivar. La visita permitió observar en terreno sistemas productivos en funcionamiento, donde la experiencia acumulada se cruza con la incorporación de soluciones tecnológicas concretas.

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En el caso de Johana Cárdenas, su trabajo se orienta precisamente a eso. A sostener producción en condiciones adversas a partir de un sistema hidropónico que optimiza recursos y reduce la dependencia de factores externos. Es usuaria de INDAP desde octubre de 2022 y hoy recibe asesoría técnica y un capital inicial de 448 mil 078 pesos para iniciar el proceso.

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Ese camino tuvo un punto de inflexión en 2025, cuando se adjudicó fondos del Programa de Desarrollo de Inversiones, PDI, por 3 millones 500 mil pesos. La inversión destinada a la implementación de un sistema fotovoltaico y a la recolección de aguas lluvias, le permite proyectar un funcionamiento más autónomo y sustentable de su unidad productiva.

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En paralelo, la experiencia de Pedro Tenorio sigue una línea similar, pero construida a lo largo de más años. Es usuario de INDAP desde diciembre de 2014 y ha ido afinando su sistema productivo de manera sostenida, con foco en enfrentar las condiciones del invierno. Actualmente recibe asesoría técnica especializada y, en 2025, se adjudicó una inversión de 2 millones 861 mil 915 pesos para implementar calefacción en su sistema hidropónico, un elemento clave para asegurar continuidad productiva en un entorno climático exigente.

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La lógica es clara. Sin calefacción no hay continuidad. Con calefacción, la producción se extiende. En ese escenario, ahora apunta a un desafío mayor: este invierno iniciará ensayos de lechugas en invernadero, buscando producir en una de las épocas más complejas del año en Punta Arenas.

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En ese contexto, desde la autoridad se relevó que el desafío está en fortalecer la eficiencia productiva mediante la incorporación de tecnologías aplicadas directamente en el territorio, ampliando la capacidad de producción y mejorando los rendimientos. "Fortaleceremos la eficiencia productiva mediante incorporación de tecnologías con soluciones concretas en terreno, aumentando la ventana productiva lo que se traduce en un mayor número de cosechas y de rendimientos productivas", sostuvo el seremi Cavada.

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En esa línea, la autoridad también valoró el compromiso de Pedro Tenorio, destacando su disposición a invertir recursos propios para mejorar su sistema productivo, en una lógica donde la innovación no solo pasa por el acceso a instrumentos, sino también por la decisión del agricultor de arriesgar y apostar por su trabajo.

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Desde INDAP, el director regional (s), Petar Bradasic, puso el acento en el rol de los agricultores. "Aquí hay esfuerzo real, innovación desde el territorio y una Agricultura Familiar Campesina que no se detiene. Estas inversiones permiten que los agricultores sigan produciendo, mejorando sus sistemas y proyectando su trabajo en el tiempo", afirmó.

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En Magallanes, esa idea se confirma en terreno. No es discurso. Es práctica. Johana Cárdenas y Pedro Tenorio no aparecen en grandes cifras. Sostienen algo más concreto. La posibilidad de producir en el sur.