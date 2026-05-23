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23 de mayo de 2026

ESTUDIO CHILENO ANALIZA IMPACTO DE CHATGPT Y GOOGLE EN DECISIONES DE SALUD

​La investigación identificó riesgos asociados a la ansiedad y advirtió sobre cambios en la relación entre pacientes y médicos por el uso de herramientas digitales.

IA SALUD

Un estudio encabezado por el médico paillaquino Miguel Ángel Carrasco García analizó cómo plataformas como ChatGPT y Google están influyendo en las decisiones de salud de pacientes de atención primaria, identificando factores asociados a la ansiedad y al uso excesivo de información médica digital.

La investigación, desarrollada en la Región de Los Ríos, evaluó a 400 pacientes y concluyó que cerca de uno de cada cinco participantes se encuentra en etapas donde la información obtenida mediante plataformas digitales comienza a reemplazar activamente el criterio médico profesional.

Uno de los principales hallazgos del estudio apunta a que las personas con mayores niveles de ansiedad presentan un riesgo significativamente más alto de desarrollar dependencia de consultas digitales relacionadas con salud. Según los investigadores, esto puede afectar la continuidad de los tratamientos y la relación entre pacientes y equipos médicos.

El estudio también detectó que, en ciertos casos, herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT ya superan a buscadores tradicionales como Google como fuente principal de orientación médica, debido a la fluidez y rapidez de las respuestas entregadas a los usuarios.

Frente a este escenario, el equipo propuso medidas orientadas a fortalecer la atención primaria y el acompañamiento de pacientes, incluyendo un sistema de tamizaje breve para detectar vulnerabilidades y estrategias diferenciadas según el perfil de cada persona. Además, plantearon la necesidad de avanzar en plataformas digitales más conscientes de los riesgos asociados al uso intensivo de inteligencia artificial en salud.

Fuente: El Naveghable


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