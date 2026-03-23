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23 de marzo de 2026

DÍA NACIONAL DE LOS GLACIARES: LLAMAN A REFORZAR MONITOREO Y PROTECCIÓN ANTE CRISIS HÍDRICA EN EL PAÍS

Buenos días región.

cetamutfsm

En el marco del Día Nacional de los Glaciares, el director del Centro de Tecnologías Ambientales de la Universidad Técnica Federico Santa María (CETAM-UTFSM), Francisco Cereceda‑Balic, abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones los principales desafíos que enfrenta Chile en materia hídrica y climática, en un contexto marcado por el retroceso sostenido de los glaciares.

El especialista explicó que recientes estudios desarrollados por el CETAM-UTFSM junto a colaboradores internacionales evidencian una menor acumulación de nieve, el ascenso sostenido de la línea nival y una aceleración del retroceso glaciar en cuencas clave del centro del país, lo que refuerza la necesidad de políticas públicas basadas en monitoreo científico permanente en la cordillera de los Andes.

Estas conclusiones se enmarcan en la conmemoración del 21 de marzo, fecha en que Chile celebra el Día Nacional de los Glaciares, instancia que busca relevar el valor estratégico de estos ecosistemas como reservas de agua dulce. A nivel internacional, la efeméride se complementa con el Día Internacional de los Glaciares impulsado por la UNESCO, que promueve la cooperación global en monitoreo e investigación de la criósfera.

Según detalló el académico, Chile alberga más de 26 mil glaciares, equivalentes a cerca del 80% de los existentes en Sudamérica, los cuales cumplen un rol fundamental en la regulación de caudales hídricos. Sin embargo, la megasequía prolongada y el aumento de las temperaturas han debilitado esta capacidad, afectando directamente el abastecimiento de agua para consumo humano, agricultura y generación energética.



Inti Gonzalez, glaciologo

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