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6 de abril de 2026

ARTISTA MEDIAL MAGALLÁNICO HAVSTRACTO PUBLICA DISCO "(((CUEVA)))"

​El lanzamiento forma parte del proyecto “Interconexiones” y surge de una residencia artística organizada por la Universidad de Magallanes.

Havstracto - (((cueva)))

Una nueva publicación del sello magallánico Eolo Producciones está disponible desde hoy. Se trata del disco "(((cueva)))" del artista medial HAVSTRACTO, un EP de cuatro temas inspirados por la residencia "Huellas Atávicas: Arte y Arqueología Austral", organizado por la Unidad de Artes, Culturas y Patrimonios UMAG y en donde Nicolás Vera Dos Santos participó como artista y estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad de Magallanes. Los tracks, de marcado sonido ambient, fueron inspirados por una salida a terreno a la Cueva La Leona (comuna de Laguna Blanca).  "El subsuelo, el alero rocoso y las paredes de la Cueva La Leona se revelan como cuerpos sensibles: zonas de resonancia donde la memoria mineral permanece activa. Este EP reúne piezas de IDM ambient y registros de agua, desarrollados con síntesis digital, inteligencia artificial y escucha de campo. Las composiciones emergen desde el subsuelo y desde las superficies rocosas, entendidas como membranas vibracionales. Filtraciones, tensiones y micro-movimientos se traducen en pulsos y texturas que operan como electricidad subterránea. Desde una tecnosensibilidad, el sonido no representa, sino que activa y expande. La cueva deviene sistema resonante: mineral, hídrico, eléctrico y digital en una misma corriente", explica el autor.


El disco "(((cueva)))", que sucede a su obra anterior "KITCHIKOUAR" (Eolo Producciones, 2025), es parte de un proyecto medial llamado "Interconexiones", que puede ser apreciado en el sitio web https://cueva.carrd.co. Para el productor del disco y músico Rafael Cheuquelaf el valor de este trabajo radica en su forma contemporánea de apreciar el entorno magallánico. "El trabajo desplegado por HAVSTRACTO en torno a nuestro paisaje, que ha sido tradicionalmente leído de forma colonial y conservadora, brilla por su audacia y nos revela bajo una luz nueva todo su potencial para una relectura acorde a los tiempos que estamos viviendo. Mediante el Arte Medial, "(((cueva)))" nos resitúa en el territorio austral, resaltando y transformando texturas visuales y sonoras de origen natural mediante herramientas tecnológicas comúnmente asociadas a la estética digital y urbana", reflexiona.

El EP "(((cueva)))" está disponible para su escucha en las cuentas de Eolo Producciones en las plataformas You Tube y Bandcamp. Cabe destacar que este es el cuarto disco publicado en lo que va del año 2026 por el sello magallánico, creado por el dúo LLUVIA ÁCIDA en 2001 y que fue reactivado a fines de 2024 para seguir publicando música electrónica y experimental creada en la Patagonia Austral.


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ARTISTA MEDIAL MAGALLÁNICO HAVSTRACTO PUBLICA DISCO "(((CUEVA)))"

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