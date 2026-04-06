6 de abril de 2026
ARTISTA MEDIAL MAGALLÁNICO HAVSTRACTO PUBLICA DISCO "(((CUEVA)))"
El lanzamiento forma parte del proyecto “Interconexiones” y surge de una residencia artística organizada por la Universidad de Magallanes.
Una nueva publicación del sello magallánico Eolo Producciones está disponible desde hoy. Se trata del disco "(((cueva)))" del artista medial HAVSTRACTO, un EP de cuatro temas inspirados por la residencia "Huellas Atávicas: Arte y Arqueología Austral", organizado por la Unidad de Artes, Culturas y Patrimonios UMAG y en donde Nicolás Vera Dos Santos participó como artista y estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad de Magallanes. Los tracks, de marcado sonido ambient, fueron inspirados por una salida a terreno a la Cueva La Leona (comuna de Laguna Blanca). "El subsuelo, el alero rocoso y las paredes de la Cueva La Leona se revelan como cuerpos sensibles: zonas de resonancia donde la memoria mineral permanece activa. Este EP reúne piezas de IDM ambient y registros de agua, desarrollados con síntesis digital, inteligencia artificial y escucha de campo. Las composiciones emergen desde el subsuelo y desde las superficies rocosas, entendidas como membranas vibracionales. Filtraciones, tensiones y micro-movimientos se traducen en pulsos y texturas que operan como electricidad subterránea. Desde una tecnosensibilidad, el sonido no representa, sino que activa y expande. La cueva deviene sistema resonante: mineral, hídrico, eléctrico y digital en una misma corriente", explica el autor.
De los procesos disciplinarios, se destituyeron a 23 funcionarios de los cuales 17 fueron sometidos a recursos de protección.
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