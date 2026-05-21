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21 de mayo de 2026

PUERTO NATALES ANALIZÓ LOS DESAFÍOS DEL TURISMO EN SEMINARIO INTERNACIONAL

​La actividad reunió a más de 500 asistentes y abordó estrategias de posicionamiento, identidad gastronómica, innovación y articulación público-privada para fortalecer el turismo en Magallanes.

Reflexiones del seminario de turismo

​Con la participación de empresarios, emprendedores, estudiantes, chefs, proveedores del canal HORECA y especialistas del rubro, Puerto Natales fue sede del Evento Internacional de Innovación y Turismo Gastronómico, realizado el pasado 29 de abril. La instancia permitió intercambiar experiencias internacionales y analizar los desafíos que enfrentan los destinos turísticos para competir en mercados globales.Uno de los principales consensos del encuentro fue la necesidad de fortalecer la planificación y la gestión estratégica en el desarrollo turístico. Los expositores coincidieron en que contar con atractivos naturales o productos distintivos no garantiza por sí solo el posicionamiento internacional, si no existe una estrategia de largo plazo y trabajo coordinado entre el sector público, privado, académico y las comunidades locales.Durante la jornada se abordaron temas vinculados a identidad gastronómica, innovación y patrimonio territorial. La investigadora Pamela Villagra destacó la importancia de rescatar conocimientos tradicionales y prácticas culinarias locales para construir una identidad reconocible, mientras que la periodista Dalma Díaz enfatizó la necesidad de contar con estrategias de posicionamiento, estándares de evaluación y equipos especializados para fortalecer la proyección del destino.El encuentro también incluyó exposiciones sobre interpretación patrimonial, experiencias turísticas interactivas y articulación público-privada. El Dr. Mirko Vera explicó la relevancia de incorporar relatos culturales y territoriales en la experiencia gastronómica, mientras que especialistas internacionales abordaron el desarrollo de rutas gastronómicas, promoción turística y construcción de productos integrados para atraer visitantes durante todo el año.La gerente de la Cámara de Turismo de Última Esperanza, Adriana Aguilar Lagos, señaló que Magallanes enfrenta una oportunidad relevante en materia de reconocimiento internacional y destacó el potencial del turismo gastronómico como complemento para fortalecer el turismo activo en distintas temporadas. Los organizadores concluyeron que este tipo de encuentros permite fortalecer capacidades técnicas y generar información relevante para la toma de decisiones en el desarrollo futuro del destino.

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HOSPITAL DE NATALES Y COMUNIDAD FORTALECEN LA SALUD INTERCULTURAL CON SEGUNDA VERSIÓN DEL TRAFKINTU

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