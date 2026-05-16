CORPORACIÓN DE PUERTOS DEL CONOSUR ABORDÓ DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA DE CRUCEROS CON LA SUBSECRETARÍA DE TURISMO

El Directorio de la Corporación de Puertos del Conosur sostuvo una reunión con la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, con el objetivo de abordar temas estratégicos vinculados al desarrollo de la industria de cruceros y los desafíos que enfrenta el sector de cara a las próximas temporadas.

La entidad estuvo representada por su presidente, Juan Marcos Mancilla; el vicepresidente Jean Paul Jouannet; el segundo vicepresidente Roberto Gamboa; el tesorero Miguel Palma, gerente general de Empresa Portuaria Austral; y el secretario ejecutivo Eric Petri. Durante el encuentro, la corporación expuso el trabajo técnico y articulador que desarrolla para fortalecer la industria de cruceros en el país.

Entre los temas analizados figuró el estudio comparativo de costos portuarios en Sudamérica elaborado por la organización, el cual identificó que la costa chilena presenta costos promedio menos competitivos en comparación con otros puertos de la región, particularmente en servicios como pilotaje, practicaje, remolcadores y faros y balizas.

Además, las partes abordaron la participación de la Corporación en Seatrade Cruise Global 2026 realizado en Miami, la actualización de estudios sobre el impacto económico de la actividad de cruceros y el impulso al proyecto de un nuevo puerto y terminal de cruceros en Ancud, Chiloé.

El presidente de la Corporación, Juan Marcos Mancilla, valoró la posibilidad de avanzar en una agenda conjunta con la Subsecretaría de Turismo y destacó la necesidad de fortalecer la competitividad del país en el mercado internacional de cruceros. Asimismo, relevó la importancia de contar con información actualizada sobre el impacto económico del sector para apoyar futuras iniciativas de desarrollo portuario y turístico.

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