AQUAFORUM PATAGONIA 2026 SE CONSOLIDA COMO EPICENTRO DEL DEBATE SALMONICULTOR

Con una convocatoria cercana a las 200 personas y la participación de autoridades nacionales, regionales y representantes de la industria salmonicultora, se desarrolló la II Conferencia AquaForum Patagonia 2026 en el Hotel The Singular Patagonia, en Puerto Natales, consolidándose como un espacio de articulación público-privada para el futuro de la salmonicultura en el extremo sur del país.

El evento, organizado por B2B Media Group, casa editorial de Medios AQUA, abordó bajo el eje “Salmonicultura Patagónica: Motores para el crecimiento de la salmonicultura en Magallanes”, los principales desafíos regulatorios, territoriales y productivos del sector, junto con relevar su rol en el desarrollo regional.

El gerente general de B2B Media Group, Cristian Solís, abrió el encuentro destacando el carácter del evento y su consolidación en el territorio, mencionando que “nos reunimos acá con un propósito muy claro y compartido, que es proyectar la salmonicultura, no solo como una industria, sino como un verdadero motor de desarrollo sostenible para la región de Magallanes. Este desafío es de gran envergadura y requiere del compromiso de todos los actores, tanto públicos como privados, para avanzar en políticas que permitan dar certezas y fortalecer la actividad en el territorio”.

Continuó mencionando que “marcamos un espíritu especial porque es la primera vez, como comentaba, que nos trasladamos a la emblemática ciudad de Puerto Natales, capital de la provincia de Última Esperanza. Nos reunimos acá con un propósito muy claro y compartido, que es proyectar la salmonicultura, no solo como una industria, sino como un verdadero motor de desarrollo sostenible para la región de Magallanes”.

Posteriormente, la alcaldesa de Natales, Ana Mayorga, dio la bienvenida relevando el impacto local de la actividad, mencionando que “Puerto Natales no es solo un territorio de belleza incomparable, es también una comunidad que crece y que enfrenta desafíos con convicción. En este camino, la salmonicultura ha emergido como una actividad estratégica para el desarrollo local, generando empleo y dinamizando la economía, pero también planteando la necesidad de avanzar en equilibrio entre crecimiento económico, protección ambiental y bienestar social”.

En esa línea, añadió que “este foro es clave para generar diálogo y articular esfuerzos entre el sector público y privado. Sabemos que existen desafíos regulatorios y territoriales, pero también contamos con capacidades y voluntad para enfrentarlos, con el objetivo de consolidar a la región como un polo de desarrollo sostenible”.

Por su parte, la alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez, puso el acento en la certeza jurídica, expresando que “la salmonicultura es el motor del desarrollo sostenible en nuestra comuna, pero es fundamental avanzar en un marco de certeza normativa. La ambigüedad en la aplicación de ciertas leyes ha derivado en procedimientos que, en la práctica, paralizan el crecimiento de los territorios y afectan a las comunidades locales”.

Además, destacó la necesidad de equilibrio mencionando que “no se trata de cuestionar el espíritu de la normativa, sino de resguardar su correcta aplicación. Necesitamos estándares técnicos robustos, proporcionalidad en la asignación de espacios y una gobernanza que considere la realidad local para compatibilizar desarrollo productivo y protección del territorio”.

Gobernanza y crecimiento

Posteriormente, el gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, destacó el potencial de la salmonicultura en el país mencionando que “cuando uno observa la salmonicultura en las distintas regiones, se evidencia que cada territorio tiene un rol distinto, pero complementario. Los Lagos concentra volumen, Aysén relevancia productiva, y Magallanes representa una oportunidad de crecimiento hacia el futuro”.

Asimismo, enfatizó el rol de la política pública, expresando que “para avanzar se requiere certeza jurídica, reducción de la permisología y una alianza público-privada efectiva. Chile ya es el segundo productor mundial, pero el desafío es avanzar hacia el liderazgo global, y eso solo se logra con decisiones claras y con una institucionalidad que facilite la inversión”.

A continuación, el gobernador de Magallanes, Jorge Flies, relevó el impacto regional mencionado que “la salmonicultura ha tenido un impacto productivo, laboral y cultural en la región. Hemos vivido ciclos complejos, pero también una recuperación significativa que nos permite proyectar nuevamente el crecimiento del sector en el territorio”.

Añadió que “las decisiones sobre el desarrollo productivo deben tomarse en las regiones. No puede ser que desde Santiago se definan aspectos clave del desarrollo territorial. Magallanes tiene condiciones únicas y debe ser protagonista del crecimiento futuro del país”.

Cerrando las palabras de la inauguración, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, abordó la necesidad de destrabar inversiones, llamando la atención que “Chile necesita volver a crecer, volver a invertir y generar empleo. La acuicultura es un eje central para lograrlo, y por eso hemos definido una hoja de ruta clara que permita dar certezas, reactivar proyectos y avanzar sin perder de vista la sostenibilidad”.

En esa línea, indicó que “estamos reactivando procesos como las relocalizaciones y las microrelocalizaciones, incorporando herramientas que permitan mejorar la eficiencia productiva. No queremos un país detenido, queremos un país en movimiento, donde el Estado, la industria y las comunidades trabajen en conjunto”.

Industria: Cifras y desafíos

A continuación, el presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebret, brindó la ponencia llamada “Salmonicultura: Motor para el desarrollo sostenible de Magallanes”, en la cual mencionó que “la salmonicultura representa cerca de la mitad de las exportaciones de la región y ha tenido un impacto directo en el empleo. En los últimos años se ha evidenciado una caída y posterior recuperación, lo que demuestra la resiliencia del sector y su relevancia económica”.

Asimismo, mencionó que “existe una base sólida para proyectar la industria a largo plazo, pero es fundamental avanzar en planificación territorial, resolver procesos pendientes y mejorar la eficiencia normativa. Hay proyectos aprobados que podrían aportar significativamente a la producción si se destraban”.

Por su parte, el secretario general de AquaChile, Álvaro Varela, presentó “Desde el Sur: rompiendo el aislamiento y la distancia para producir más proteínas”, en la cual expresó que “hoy existe un desafío mundial en la producción de proteínas, con una creciente población y mayores demandas alimentarias. La salmonicultura tiene un rol estratégico, especialmente en el hemisferio sur, donde existen condiciones únicas para su desarrollo”.

Además, enfatizó su rol territorial, expresando que “la industria debe transformarse en un pilar estratégico para regiones como Magallanes, generando empleo, desarrollo y oportunidades. Pero para ello es clave avanzar en planificación del borde costero, convivencia de usos y fortalecimiento de la colaboración entre actores”.

Módulos y contenidos

El programa contempló tres módulos temáticos, comenzando por el de “Desarrollo y conservación en una misma vereda”, el cual fue moderado por la gerenta general de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Francisca Rojas, y que contó en el primer panel denominado “Ley Lafkenche: Complejidades de un procedimiento que paraliza”, con las intervenciones del abogado, académico y director ejecutivo del Centro de Incidencia Pública (Pivotes), Juan Francisco Galli; y del abogado especialista en Asuntos Indígenas, Comunidades y Derechos Humanos, Sebastián Donoso.

El segundo panel del módulo se denominó “Implementación Ley SBAP: Formulación y perspectivas de los Planes de Manejo de las Áreas Protegidas de Magallanes”, que contó con las palabras del abogado de comunidades Kawésqar y Dr. en Derecho Ambiental, Lorenzo Soto; y la abogada especialista en asuntos regulatorios del Estudio FerradaNehme, Mónica Cortés.

El segundo módulo tuvo por título “Vinculación Territorial: Comunidades, Proveedores, Turismo y Pesca Artesanal”, y fue moderado por la jefa de Comunidades de Blumar, Francisca López, y tuvo la participación de gerente de Comunidades de AquaChile, Francisco Sandoval; el gerente general de la Asociación de Prestadores de Servicios para la Acuicultura y Pesca de Natales (APSIA A.G.), Pablo Ampuero; el vicepresidente de la Alianza por Litoral de Magallanes y presidente del Sindicato Independiente de Pescadores Artesanales para la regulación de la centolla, merluza y otros de la región de Magallanes, Patricio Ampuero; y el presidente de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine, Rodrigo Bustamante

​Luego tuvo a lugar una firma de Acuerdo de Colaboración entre Asociación de Prestadores de Servicios para la Acuicultura y Pesca de Natales (APSIA A.G.) y Asociación Gremial de Proveedores de la Industria Acuícola de la Región de Aysén (Acuiprov A.G.), orientado a fortalecer la articulación de proveedores en el sur austral, reforzando el enfoque de desarrollo territorial y encadenamientos productivos​



Por último, se llevó a cabo el tercer módulo, llamado “Innovaciones Sostenibles: Avanzando hacia un futuro con Menor Impacto Ambiental y Mayor Bienestar Animal”, el cual fue moderado por el gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Multi X, Francisco Lobos y que contó con las palabras del gerente general de ADL Diagnostic Chile, Patricio Bustos; la gerenta general de Patagonia Circular, Bernardita Ortiz; el gerente general de SalmoClinic, Hans Kossmann; y el consultor senior de Acuiestudios, Eugenio Zamorano.

De esta manera, AquaForum Patagonia 2026 no solo confirmó su capacidad de convocatoria, sino también su relevancia como instancia para abordar los desafíos estratégicos de la salmonicultura en Magallanes, integrando visiones del sector público, privado y las comunidades en torno a un desarrollo sostenible.

Fotografías: B2B Media Group

Fuente: aqua.cl

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