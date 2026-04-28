ESCUELA BERNARDO O’HIGGINS CELEBRA 123 AÑOS CON ACTIVIDADES Y FOCO EN FORTALECER LA ASISTENCIA ESCOLAR

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, representantes de la Escuela Bernardo O’Higgins de Punta Arenas dieron a conocer las actividades con las que el establecimiento conmemora sus 123 años de historia, además de abordar uno de sus principales desafíos actuales: fortalecer la asistencia escolar.

En la instancia participaron Sofía Barreiro Barreiro, presidenta del Centro de Alumnos; María Soledad Gómez Dodman, profesora de música y encargada de las actividades del aniversario; y Magaly Fuentealba Illesca, educadora de párvulos y encargada de la difusión de la conmemoración.

El establecimiento, que nació como la Ex Escuela Mixta N°4 y que en 1978 adoptó su actual nombre, ha preparado una serie de iniciativas para celebrar su trayectoria y legado educativo, convocando a toda su comunidad escolar a ser parte de esta significativa fecha.

Junto con ello, desde la escuela destacaron los avances en el Plan de Asistencia Escolar, una estrategia que se impulsa desde 2023 y que ha permitido alcanzar un 88% de concurrencia. Esta iniciativa busca promover la presencia constante de los estudiantes en el aula, entendiendo que asistir a clases no solo constituye una obligación, sino también una condición esencial para el aprendizaje, el desarrollo integral y la continuidad de las trayectorias educativas.

En un contexto donde la asistencia regular se ha visto afectada a nivel nacional tras la pandemia, la comunidad educativa ha asumido este desafío como una tarea prioritaria. Desde el establecimiento sostienen que la presencia diaria en clases impacta directamente en el rendimiento académico, la adquisición de conocimientos y la formación de hábitos como la disciplina, además del desarrollo de habilidades socioemocionales.

El plan, que se encuentra actualmente en ejecución y es evaluado de manera anual, también contempla la identificación de barreras que dificultan la asistencia y la implementación de mecanismos de seguimiento y apoyo para estudiantes con ausencias reiteradas, reforzando así el compromiso de la escuela con la permanencia y el éxito educativo de sus alumnos.





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