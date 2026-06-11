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11 de junio de 2026

ESCUELA CAPITÁN ARTURO PRAT DE PUNTA ARENAS ABORDÓ CAUSAS Y EFECTOS DE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN LA EDUCACIÓN

Conversando con Cristina

Carmen gloria guenchur orientadora Escuela Arturo Prat

La violencia psicológica en los espacios educativos, sus posibles causas y sus efectos en niños, niñas y adolescentes fueron abordados en una nueva edición de Conversando con Cristina, emitido por Polar Comunicaciones. En esta oportunidad, participaron Sandra Quezada, psicóloga, y Carmen Gloria Guenchur, orientadora de la Escuela Capitán Arturo Prat de Punta Arenas.

Durante el programa, las invitadas analizaron la importancia de reconocer aquellas conductas que pueden afectar el bienestar emocional de los estudiantes, incluso cuando no dejan señales visibles. La conversación permitió relevar la necesidad de observar con atención los cambios de comportamiento y promover una convivencia basada en el respeto, la escucha y el buen trato.

En Conversando con Cristina, Sandra Quezada y Carmen Gloria Guenchur también se refirieron al rol de las comunidades educativas en la prevención y el abordaje de estas situaciones. El acompañamiento oportuno, el trabajo coordinado entre profesionales y la comunicación con las familias resultan fundamentales para generar entornos escolares más seguros.

El espacio de Polar Comunicaciones destacó además la importancia de fortalecer la educación emocional y entregar herramientas que permitan resolver los conflictos de manera adecuada. La conversación puso énfasis en que prevenir la violencia psicológica requiere el compromiso conjunto de estudiantes, apoderados, docentes y equipos educativos.

Finalmente, las representantes de la Escuela Capitán Arturo Prat recalcaron la relevancia de mantener canales de diálogo abiertos y actuar oportunamente ante cualquier situación que pueda afectar a un estudiante. La reflexión permitió visibilizar una problemática que requiere atención permanente dentro y fuera de los establecimientos educacionales.




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