19 de junio de 2026
ESCUELA MANUEL BULNES REALIZÓ EXITOSAMENTE EL MUNDIALITO BULNES CON PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES DE 1º A 8º BÁSICO
Con iniciativas como esta, la Escuela Manuel Bulnes continúa impulsando espacios que fortalecen el desarrollo integral y la vida escolar de sus estudiantes.
Durante los días miércoles y jueves, la Escuela Manuel Bulnes desarrolló una nueva edición del Mundialito Bulnes, actividad organizada por el equipo de Inspectoría, que permitió a los estudiantes desde 1º a 8º Básico vivir una experiencia recreativa distinta durante el recreo de permanencia de 45 minutos.
Con una temática inspirada en el ambiente mundialista, niños y niñas participaron de jornadas marcadas por el deporte, el compañerismo, la sana convivencia y el trabajo en equipo, transformando este espacio en una instancia de encuentro, recreación y participación para toda la comunidad escolar.
La actividad fue coordinada por el equipo de Inspectoría con el objetivo de promover espacios recreativos positivos que aporten al bienestar estudiantil y al fortalecimiento de la convivencia escolar.
Al respecto, la Inspectora General, Sra. Paola Mansilla Mansilla, comentó: "Como equipo de Inspectoría quisimos entregar a nuestros estudiantes una experiencia diferente durante el recreo de permanencia, donde además de disfrutar del deporte, pudieran compartir con sus compañeros y fortalecer valores como el respeto, el compañerismo y el trabajo en equipo. Estamos felices por la participación y entusiasmo que demostraron durante estas dos jornadas del Mundialito Bulnes".
La comunidad educativa valoró el compromiso y la energía con que los estudiantes vivieron esta actividad, convirtiendo el recreo en un momento de encuentro y sana convivencia.
Con iniciativas como esta, la Escuela Manuel Bulnes continúa impulsando espacios que fortalecen el desarrollo integral y la vida escolar de sus estudiantes.
La medida se adoptó en la casa ubicada en Av. Jorge Alessandri con 21 de Mayo, tras el vencimiento de los plazos ampliados otorgados para regularizar observaciones vinculadas a seguridad, habitabilidad y recepción definitiva.
La medida se adoptó en la casa ubicada en Av. Jorge Alessandri con 21 de Mayo, tras el vencimiento de los plazos ampliados otorgados para regularizar observaciones vinculadas a seguridad, habitabilidad y recepción definitiva.