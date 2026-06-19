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19 de junio de 2026

ESCUELA MANUEL BULNES REALIZÓ EXITOSAMENTE EL MUNDIALITO BULNES CON PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES DE 1º A 8º BÁSICO

​Con iniciativas como esta, la Escuela Manuel Bulnes continúa impulsando espacios que fortalecen el desarrollo integral y la vida escolar de sus estudiantes.​

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Durante los días miércoles y jueves, la Escuela Manuel Bulnes desarrolló una nueva edición del Mundialito Bulnes, actividad organizada por el equipo de Inspectoría, que permitió a los estudiantes desde 1º a 8º Básico vivir una experiencia recreativa distinta durante el recreo de permanencia de 45 minutos.

Con una temática inspirada en el ambiente mundialista, niños y niñas participaron de jornadas marcadas por el deporte, el compañerismo, la sana convivencia y el trabajo en equipo, transformando este espacio en una instancia de encuentro, recreación y participación para toda la comunidad escolar.

La actividad fue coordinada por el equipo de Inspectoría con el objetivo de promover espacios recreativos positivos que aporten al bienestar estudiantil y al fortalecimiento de la convivencia escolar.

Al respecto, la Inspectora General, Sra. Paola Mansilla Mansilla, comentó: "Como equipo de Inspectoría quisimos entregar a nuestros estudiantes una experiencia diferente durante el recreo de permanencia, donde además de disfrutar del deporte, pudieran compartir con sus compañeros y fortalecer valores como el respeto, el compañerismo y el trabajo en equipo. Estamos felices por la participación y entusiasmo que demostraron durante estas dos jornadas del Mundialito Bulnes".

La comunidad educativa valoró el compromiso y la energía con que los estudiantes vivieron esta actividad, convirtiendo el recreo en un momento de encuentro y sana convivencia.

Con iniciativas como esta, la Escuela Manuel Bulnes continúa impulsando espacios que fortalecen el desarrollo integral y la vida escolar de sus estudiantes.

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