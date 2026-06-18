LA DICREP MAGALLANES ANUNCIA NUEVO REMATE VIRTUAL DE JOYAS Y OBJETOS VARIOS

​La Dirección General del Crédito Prendario (DICREP) de Magallanes anunció la realización de un nuevo remate virtual de alhajas y objetos varios, programado para el martes 23 de junio de 2026, a las 15:30 horas, a través de la plataforma digital de subastas de la institución.



El remate considera un total de 240 lotes, entre ellos 15 lotes derivados de la Sala de Ventas, 3 de Objetos Varios y 222 de Alhajas, correspondientes a préstamos emitidos durante abril y mayo de 2025, cuyos contratos registraron vencimiento durante septiembre y octubre del mismo año. Como es habitual, la actividad se desarrollará bajo modalidad online, permitiendo la participación de personas de todo el país que cumplan con los requisitos establecidos por la institución.

El Seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, José Miguel Salas, destacó la importancia de estos procesos, señalando que “este es un remate de alhajas y de especies, en su mayoría, instrumentos musicales y herramientas de construcción y de costura. Para participar, es importante inscribirse en la página de la Dicrep, en tal sentido, el día viernes es la última fecha de inscripción y el lunes, con su cédula de identidad, los inscritos pueden venir a la exhibición presencial”.



La autoridad agregó que “estos remates forman parte de un procedimiento transparente y regulado que permite dar continuidad al servicio que presta la institución. Invitamos a la comunidad a informarse sobre las condiciones de participación y a conocer las oportunidades que ofrece esta nueva subasta”.



Por su parte, el administrador regional de DICREP Magallanes, Héctor Toledo Leal, destacó que algunos de los artículos que van a remate son de la sala de ventas del servicio.



“Sucede que las especies que no son subastadas pasan a lo que nosotros llamamos Sala de Ventas” y en ese sentido, tenemos 17 artículos que están para sala de ventas con un precio especial. Son dos veces al año en que estos objetos se rebajan de manera importante para dar la posibilidad de las personas para que puedan acceder a estos bienes, como una guitarra electroacústica que en el mercado tiene un valor superior al millón de pesos nueva y aquí se puede optar por un valor mínimo de 160 mil pesos. Entonces, hay varios objetos a los que la gente va a poder acceder en esta oportunidad”.

Para participar en el remate será obligatorio constituir una garantía de $200.000, la que deberá ser acreditada a más tardar el viernes 19 de junio, hasta las 14:00 horas. Este requisito debe ser realizado por la misma persona que se inscriba en la subasta y siguiendo las instrucciones establecidas por la institución.



La exhibición presencial de las especies se efectuará el lunes 22 de junio, entre las 09:00 y las 13:00 horas, en la sucursal DICREP Punta Arenas, ubicada en Lautaro Navarro N°1024. Para ingresar será necesario presentar la cédula de identidad.

Las personas interesadas pueden acceder a la exhibición virtual, revisar las bases legales del proceso y obtener información detallada sobre los lotes disponibles a través del sitio web institucional de DICREP, www.dicrep.cl y de su plataforma de remates online.



Datos del remate



Fecha: Martes 23 de junio de 2026.

Hora: 15:30 horas.

Modalidad: Online.

Garantía obligatoria: $200.000.

Plazo para acreditar garantía: Viernes 19 de junio, hasta las 14:00 horas.

Exhibición presencial: Lunes 22 de junio, de 09:00 a 13:00 horas.

Lugar de exhibición: Sucursal DICREP Punta Arenas, Lautaro Navarro N°1024.

