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17 de agosto de 2026

CRISTÓBAL LAMAS UNDURRAGA JURÓ COMO SECRETARIO, NOTARIO, ARCHIVERO Y CONSERVADOR DE CABO DE HORNOS

​El abogado Cristóbal Lamas Undurraga prestó juramento ante la jueza del Juzgado de Competencia Común de Cabo de Hornos, Francisca Luque, como nuevo secretario, notario, archivero judicial y conservador de bienes raíces con asiento en la Provincia Antártica Chilena.

nuevo secretario Cabo de Hornos

Abogado de la Universidad de Chile, Cristóbal Lamás ingresó al Poder Judicial en 2018, como suplente en diversos cargos, principalmente, en juzgados civiles de Santiago, y en 2021 asumió en la Dirección de Estudios de la Corte Suprema.

En tanto, en 2023 entró al Programa de Formación 83 de la Academia Judicial y en 2024 comenzó a hacer suplencias en el Escalafón Primario del Poder Judicial como juez civil en la capital, TOP en Calama y Garantía en Valdivia. En 2025, asumió su primer cargo titular como secretario del Juzgado de Letras de Puerto Varas, función que desempeñó hasta su juramento en el Juzgado de Competencia Común de Cabo de Hornos.

La Notaría, Archivero Judicial y Conservador de Bienes Raíces de Cabo de Hornos se encuentra abierta al público desde las 9:00 AM y hasta las 12:00 PM, en dependencias del Juzgado de Competencia Común ubicado en Calle O’Higgins 201, Puerto Williams.

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