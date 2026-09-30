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30 de septiembre de 2026

FOLCLORISTA MAGALLÁNICO JUAN VARGAS ES HOMENAJEADO POR LA SCD POR CINCO DÉCADAS DE TRAYECTORIA

Almorzando con Checho

juanvargas

​El folclorista y compositor magallánico Juan Vargas fue distinguido por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD) por sus 50 años de trayectoria artística, reconocimiento que recibió en Santiago y que destacó su aporte a la música chilena, particularmente a través de sus numerosas composiciones de cueca. Vargas abordó este reconocimiento esta tarde en el programa “Almorzando con Checho”, conducido por José Aguilante Mansilla, en Polar Comunicaciones, donde compartió detalles de su trayectoria y de la ceremonia en la que fue homenajeado.

Durante la conversación, el fundador del grupo Los Ruiseñores recordó parte de su recorrido artístico y su vínculo con la cueca, disciplina en la que además se convirtió en el único representante magallánico en obtener el título de Campeón Nacional de Cueca en categoría Adultos. El compositor señaló que cuenta con más de 80 cuecas de su autoría y destacó la satisfacción que le produce que sus creaciones sean interpretadas y difundidas por agrupaciones de distintas zonas del país. Entre sus obras mencionó El vino es un caballero y Corazón de amor, composiciones que han alcanzado difusión a través de diferentes intérpretes.

Vargas explicó que no pudo asistir personalmente al homenaje de la SCD debido a que se encontraba en Punta Arenas desarrollando actividades y talleres vinculados al folclore, por lo que un representante recibió la medalla en su nombre. El reconocimiento, según relató, adquiere especial significado al provenir de una institución vinculada a los principales autores e intérpretes de la música chilena y al valorar cinco décadas dedicadas a la composición, la enseñanza y la difusión del folclore. Su trayectoria suma así un nuevo reconocimiento nacional a la labor desarrollada desde Magallanes en torno a la cueca y la música tradicional chilena.





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