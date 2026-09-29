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29 de septiembre de 2026

106 ESTUDIANTES DE MAGALLANES FUERON RECONOCIDOS POR ALCANZAR UN 100% DE ASISTENCIA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE

La ceremonia se realizó este martes en el Liceo Experimental UMAG, donde el Seremi de Educación, José Raúl Alvarado, entregó a los estudiantes una carta de la ministra María Paz Arzola en reconocimiento a su compromiso y constancia.

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​Como parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Educación para fortalecer la asistencia y la continuidad educativa, 106 estudiantes de distintos establecimientos de la Región de Magallanes fueron distinguidos por registrar un 100% de asistencia durante el primer semestre de 2026. La actividad, realizada en el Liceo Experimental UMAG, fue encabezada por el Seremi de Educación, José Raúl Alvarado, quien hizo entrega de los reconocimientos a los estudiantes.

 
La actividad tuvo como objetivo destacar el compromiso y la constancia de niñas, niños y jóvenes que asistieron todos los días a clases, relevando la importancia de la asistencia para fortalecer los aprendizajes y la participación en la vida escolar.
Como parte de este reconocimiento, cada estudiante recibió una carta de la ministra de Educación, María Paz Arzola, en la que se destaca su esfuerzo, responsabilidad y compromiso con su trayectoria educativa.

 
La iniciativa se enmarca en el Plan Chile Aprende y Avanza, que contempla la implementación de Chile Presente, estrategia orientada a prevenir la interrupción de las trayectorias educativas mediante el monitoreo de la asistencia, la identificación temprana de factores de riesgo y la generación de acciones de apoyo para estudiantes que requieren acompañamiento para fortalecer su permanencia en el sistema educativo.

 
El Seremi de Educación de Magallanes, José Raúl Alvarado, destacó la importancia de esta ceremonia como una instancia para relevar el valor de la asistencia y el compromiso de las familias con la educación de sus hijos. “Esta actividad nos demuestra que sí se puede fortalecer la asistencia y construir una verdadera cultura escolar, donde estudiantes, familias, docentes y equipos educativos comprendan que estar presentes en las aulas es fundamental para aprender y avanzar. Esto se relaciona directamente con Chile Aprende y Avanza, programa del Ministerio de Educación que busca fortalecer la asistencia y recuperar los aprendizajes fundamentales, especialmente en lectura, escritura y matemáticas. Reconocer a estos estudiantes por su 100% de asistencia es también reconocer su compromiso y el de sus familias”, señaló.

 
Para Emilia Ignacia Ortiz Montiel, estudiante de tercero básico de la Escuela Elba Ojeda Gómez, recibir este reconocimiento por su 100% de asistencia es motivo de alegría, especialmente porque disfruta asistir diariamente a clases y compartir con sus compañeros. “Me gusta mucho ir a la escuela y venir a clases porque puedo compartir con mis compañeros, jugar, estudiar y aprender cosas nuevas cada día. Me pone muy feliz que me hayan reconocido por mi 100% de asistencia, porque venir todos los días a clases es importante para aprender y seguir avanzando”, señaló.

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106 ESTUDIANTES DE MAGALLANES FUERON RECONOCIDOS POR ALCANZAR UN 100% DE ASISTENCIA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE

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