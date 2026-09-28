JARDÍN CONTINENTE BLANCO REALIZARÁ JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS ESTE SÁBADO 3 DE OCTUBRE EN PUNTA ARENAS

El Jardín Continente Blanco realizará este sábado 3 de octubre una jornada de puertas abiertas para toda la comunidad, desde las 15:00 horas, en sus dependencias ubicadas en Armando Sanhueza #2245, sector sur de Punta Arenas. La actividad fue anunciada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones por la educadora de párvulos Nicole Lazcano y la técnico en párvulos Miriam Torres.

El establecimiento, dependiente de JUNJI, cuenta actualmente con 138 niños y niñas distribuidos en siete niveles educativos, además de una infraestructura entregada en 2019, con siete aulas, dos halls y espacios destinados a las distintas etapas formativas. Su propuesta educativa incorpora un sello ambientalista y antártico, promoviendo desde los primeros niveles aprendizajes relacionados con el reciclaje, el cuidado del medio ambiente y el conocimiento de la Antártica.

La jornada abierta contempla una alianza con el Ejército y tendrá diversas actividades recreativas para las familias, entre ellas tirolesa, show de magia, pinta caritas y presentaciones artísticas. La iniciativa busca que la comunidad pueda conocer las instalaciones, los espacios educativos y el trabajo que desarrolla el equipo del establecimiento, retomando además una modalidad de puertas abiertas que el jardín había realizado años atrás.

La actividad se desarrollará sin límite de edad y con acceso para toda la comunidad, en la antesala del proceso de admisión que comienza durante octubre. El establecimiento recibe niños y niñas desde los 84 días de vida, por lo que la jornada también permitirá a las familias conocer presencialmente el jardín y evaluar sus alternativas educativas para el próximo proceso de inscripción.

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