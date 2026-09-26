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26 de septiembre de 2026

ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL REGIONAL DE MAGALLANES SE PRESENTARÁ ESTE DOMINGO EN EL TEATRO MUNICIPAL

​La presentación reunirá a 39 niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 18 años, con entrada liberada hasta completar la capacidad del recinto.

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Este domingo 27 de septiembre, el Teatro Municipal José Bohr recibirá el Concierto de Gala de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes (OJSR), perteneciente a la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI).

La presentación contará con la participación de 39 niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 18 años, quienes cerrarán un nuevo proceso de formación musical luego de varios meses de ensayos y preparación. El repertorio contempla obras clásicas y barrocas de distintas épocas, además de música chilena.

Claudia Uribe Venegas, coordinadora del evento, señaló que la expectativa es que los jóvenes puedan disfrutar de la presentación y que el público conozca el trabajo realizado por la orquesta. También destacó el esfuerzo que implica desarrollar este proceso considerando las distancias y que los ensayos se realizan una vez al mes.

Una de las integrantes del conjunto, Aylin Aburto, invitó a la comunidad a asistir al concierto y valoró la experiencia que ha significado para ella formar parte de FOJI. “Han sido varios meses de practicar, uno sigue a pesar del cansancio, porque al final del día, esto puede llegar a ser un concierto hermoso”, comentó.

El concierto comenzará a las 18:30 horas de este domingo 27 de septiembre en el Teatro Municipal José Bohr. Las puertas se abrirán a las 18:00 horas, mientras que la entrada será liberada y el acceso se realizará por orden de llegada, hasta completar la capacidad del recinto.


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