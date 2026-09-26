ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL REGIONAL DE MAGALLANES SE PRESENTARÁ ESTE DOMINGO EN EL TEATRO MUNICIPAL

Este domingo 27 de septiembre, el Teatro Municipal José Bohr recibirá el Concierto de Gala de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes (OJSR), perteneciente a la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI).

La presentación contará con la participación de 39 niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 18 años, quienes cerrarán un nuevo proceso de formación musical luego de varios meses de ensayos y preparación. El repertorio contempla obras clásicas y barrocas de distintas épocas, además de música chilena.

Claudia Uribe Venegas, coordinadora del evento, señaló que la expectativa es que los jóvenes puedan disfrutar de la presentación y que el público conozca el trabajo realizado por la orquesta. También destacó el esfuerzo que implica desarrollar este proceso considerando las distancias y que los ensayos se realizan una vez al mes.

Una de las integrantes del conjunto, Aylin Aburto, invitó a la comunidad a asistir al concierto y valoró la experiencia que ha significado para ella formar parte de FOJI. “Han sido varios meses de practicar, uno sigue a pesar del cansancio, porque al final del día, esto puede llegar a ser un concierto hermoso”, comentó.

El concierto comenzará a las 18:30 horas de este domingo 27 de septiembre en el Teatro Municipal José Bohr. Las puertas se abrirán a las 18:00 horas, mientras que la entrada será liberada y el acceso se realizará por orden de llegada, hasta completar la capacidad del recinto.

​

